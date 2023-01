Kim Kardashian irriconoscibile senza trucco: la trasformazione prima e dopo il make-up Avete mai visto Kim Kardashian senza trucco? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare le curiosità dei fan, postando su TikTok un tutorial di make-up in cui è apparsa quasi irriconoscibile.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando c'è stato l'avvento dei social le star hanno avuto la possibilità di avere molto più facilmente un contatto diretto con i fan, ai quali possono rispondere in direct tra commenti, messaggi o reazioni. Non sorprende, dunque, che le celebrities si siano "spogliate" dall'aura di perfezione che le aveva sempre contraddistinte in passato, ora non hanno paura di rivelare i dettagli più "normali" e comuni della loro quotidianità, dai look casalinghi ai dolci momenti trascorsi in famiglia. Tra le manie più gettonate, inoltre, c'è anche quella dei selfie senza trucco, ai quali non ha saputo resistere nemmeno la "regina" Kim Kardashian: ecco come cambia il suo aspetto prima e dopo il make-up.

Kim Kardashian al naturale

Kim Kardashian sta usando sempre più spesso TikTok ed è proprio lì che ha realizzato un tutorial di make-up per sponsorizzare il suo marchio di prodotti per la pelle SKKN BY KIM. L'imprenditrice si è immortalata a mezzo busto con indosso un paio di jeans boyfriend e una canotta bianca a costine che ha lasciato l'ombelico in mostra. Ha il décolleté esplosivo in primo piano e i capelli sciolti che le cadono sulle spalle, anche se ad attirare le attenzioni dei fan è il suo beauty look. Solitamente siamo abituati a vederla perfetta e impeccabile agli eventi mondani e sui red carpet, ma ora ha cambiato registro e non ha avuto paura di mostrarsi in un'inedita versione acqua e sapone.

Il tutorial di make–up di Kim Kardashian

Kim Kardashian, la trasformazione col trucco

Sarà perché voleva mostrare l'efficacia dei suoi prodotti o perché semplicemente è insolito vederla al naturale, ma senza trucco Kim Kardashian sembra essere quasi irriconoscibile. Niente rossetto a effetto tintura, ciglia finte, eye-liner marcato e contouring, la regina dei selfie ha lasciato il viso libero dal trucco, rivelando una pelle impeccabile. Certo, il make-up le permette di definire alcuni dettagli come gli zigomi o lo sguardo, ma è chiaro che non avrebbe assolutamente bisogno di filtri e artifici. Anche al naturale ha le sopracciglia folte e un volto che sembra essere di porcellana. Su Instagram posterà mai delle foto in versione acqua e sapone?