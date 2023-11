Kim Kardashian con la tutina nude e una cascata di gioielli: perché è vestita di cristalli Kim Kardashian fondatrice di SKIMS e Giovanna Engelbert di Swarovski hanno collaborato per dare vita a una collezione di capi che brillano come gioielli.

A cura di Giusy Dente

È inarrestabile Kim Kardashian, sempre pronta a sorprendere e fare un passo avanti. Il suo impero sembra destinato ad allargarsi sempre di più, senza sosta, in un crescendo di successi (e di guadagni). L'imprenditrice ormai è attivissima nel mondo della moda, è un punto di riferimento del settore e il suo nome spaventa anche i colossi. Un brand come Victoria's Secret, per esempio, icona nel mercato dell'intimo, prevede fatturati parecchio inferiori rispetto a SKIMS, il marchio di intimo modellante co-fondato da Kim Kardashian. Lei è agguerrita, è intenzionata a imporsi e ha tutte le carte in regola per riuscirsi. Lo ha dimostrato anche con la sua ultima collaborazione.

Il nuovo progetto di Kardashian

Solo pochi giorni fa Kim Kardashian ha annunciato in lancio di una linea uomo con Neymar Jr protagonista della campagna pubblicitaria. E ha stupito tutti anche con la presentazione del reggiseno con capezzoli. Ma non è tutto, in casa SKIMS. C'è infatti un'altra new entry in arrivo e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Kim Kardashian e Giovanna Engelbert, Direttrice Creativa globale Swarovski, hanno ideato una collezione a dir poco scintillante. È ispirata ai valori dell'inclusività, per celebrare ogni tipo di corpo e invitare le persone a esprimere liberamente la propria individualità, a brillare senza lasciarsi ossessionare da stereotipi e modelli predefiniti.

Si tratta di una gamma di gioielli e capi di abbigliamento in edizione limitata: la linea debutterà ufficialmente il 7 novembre online (sul sito di SKIMS ) e in selezionati negozi Swarovski. La collezione coniuga gli elementi iconici di entrambi i brand, quelli che ne hanno decretato il successo. Da un lato c'è la comodità dell'intimo modellante SKIMS e dall'altro il glamour dei cristalli Swarovski. Entrambi puntano a valorizzare le donne, la loro bellezza, la loro unicità e la loro potenza. SKIMS è un brand di shapewear che sin da subito si è distinto per la qualità dei materiali: ultra morbidi, modellanti, come una seconda pelle, perfetti per abbracciare ed esaltare le curve e ogni fisicità.

La gamma di taglie è estremamente inclusiva, con taglie dalla XXS alla 4X e le tonalità sono principalmente nude e in nuance neutre. Il tocco portato dall'aggiunta dei cristalli dona ai capi un aspetto decisamente glamour. La nuova collezione, infatti, si compone di reggiseni, guaine, body e slip, ma anche di gioielli per il corpo, per decorare i fianchi, il collo, il busto, il punto vita. Altro capo must è il net dress trasparente e luccicante, in tre colori. "Sono migliaia di cristalli che hanno richiesto centinaia di ore di lavoro" ha spiegato la stessa Giovanna Engelbert in un post sul suo Instagram.

Kim Kardashian è una fan dei luccichii e lo ha ampiamente dimostrato al Met Gala 2022. All'evento ha sfoggiato il leggendario abito nude ricamato con 10.000 cristalli indossato da Marilyn Monroe nel 1962, quando aveva dedicato Happy Birthday al presidente John F. Kennedy. In fondo, come si legge anche sulla homepage del suo sito: "Il mondo ha bisogno di una dose extra di glamour".