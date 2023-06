Kim Kardashian col reggiseno a punta per Vogue Italia: “È la prima volta che rido in copertina” Kim Kardashian è la protagonista del numero di luglio di Vogue Italia.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian in Dolce&Gabbana, Ph. Rafael Pavarotti

Kim Kardashian debutta in copertina per Vogue Italia: l'imprenditrice è la protagonista del numero di luglio del magazine in edicola dal 27 giugno. Si è raccontata a tutto tondo passando dalla vita privata a quella professionale: la fine del matrimonio, il ruolo di madre, il rapporto coi figli, gli studi di Giurisprudenza, la carriera sui social, nella moda, nel mondo del beauty. "Il caos è il mio elemento naturale" ha ammesso.

I look di Kim Kardashian

Rafael Pavarotti ha ritratto Kim Kardashian cercando di combinare sensualità e divertimento. Spicca la femminilità dell'imprenditrice, che però si è lasciata andare più del solito, lasciando emergere anche un lato di sé inedito, che tende a rivelare solo a pochi. "È la prima volta che rido su una copertina, mi ha rivelato durante lo shooting. Mi piace pensare che con noi si sia lasciata andare, per una frazione di secondo" ha commentato Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia.

Kim Kardashian in Versace, Ph. Rafael Pavarotti

Sul set col fotografo è emerso anche l'amore dell'influencer per l'Italia. Per la campagna del suo brand SKIMS ha scelto tre modelle italiane: Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Grannò. E non è tutto: è anche la musa di Dolce&Gabbana, con cui ha collaborato per una collezione. Proprio della Maison italiana solo alcuni dei look del servizio fotografico.

Kim Kardashian in Dolce&Gabbana, Ph. Rafael Pavarotti

Lo styling è di Ibrahim Kamara. In copertina Kim Kardashian proprio un look firmato Dolce&Gabbana: un abito nero aderentissimo con coppe appuntite (rese iconiche da Madonna) abbinato a un paio di guanti trasparenti e copricapo di piume. Della Casa di moda italiana è anche l'abito strapless di velluto con chocker coordinato.

Kim Kardashian in Givenchy, Ph. Rafael Pavarotti

È firmato GCDS l'abito a rete con frange, impreziosito da gioielli Swarovski mentre è una creazione firmata Givenchy il vestito con scollo rettangolare e spalline sottilissimi ricoperto di piume a cui ha aggiunto una vistosa collana Tiffany & Co. E a proposito di brand italiani: è di Versace il secondo look effetto rete, con gioielli Buccellati. Infine gonna di paillettes MiuMiu e top con guanti coordinati Jaquemus (con gioielli Pomellato) per il look total white.