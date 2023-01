Kendall Jenner e il naked dress con la calla: è tornato il trend più sexy degli anni ’90 Ricordate i naked dress che hanno spopolato negli anni ’90? Sono tornati e a dimostrarlo è stata Kendall Jenner col suo abito trasparente decorato con una calla sul collo.

A cura di Valeria Paglionico

I membri della famiglia Kardashian-Jenner sanno bene cosa fare per conquistare le attenzioni dei media internazionali e non sorprende che ogni giorno finiscano sui giornali con i loro successi professionali, con la loro passione per il lusso e con i loro look. L'ultima ad averlo fatto è stata Kendall Jenner, le cui recenti foto tra le strade di Los Angeles hanno fatto il giro del web. Il motivo? Per partecipare a una "tranquilla" cena con gli amici ha seguito il trend del naked dress, indossando un modello dark con un fiore che di sicuro diventerà tra i più richiesti della stagione invernale: ecco chi ha firmato il suo abito trasparente super sensuale.

Chi ha firmato il naked dress di Kendall Jenner

La prima a lanciare la mania dei naked dress era stata Kate Moss negli anni '90, ora gli abiti dalle trasparenze audaci sono tornati e a dimostrarlo sono le star. Dopo Chiara Ferragni col suo vestito mini in pizzo blu, ora anche Kendall Jenner ha seguito il trend. Sui social ha condiviso alcune foto della serata trascorsa con gli amici, portando le attenzioni dei fan sul suo look.

Ludovic de Saint Sernin Primavera/Estate 2023

Si è lasciata immortalare in una versione iper femminile con indosso un tubino nero della collezione Primavera/Estate 2023 di Ludovic de Saint Sernin, per la precisione un modello midi con la scollatura monospalla e una cala rossa al collo, realizzato con più strati di tulle nero trasparente.

Kendall Jenner in Ludovic de Saint Sernin

Kendall Jenner gioca con la propria nudità

La Jenner non ha avuto paura di lasciare in mostra l'intimo come richiede la moda del momento e ha rivelato con sensualità sia il tanga nero che l'assenza del reggiseno, infiammando i social con la sua bellezza. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri col tacco alto e il cinturino alla caviglia di Manolo Blahnik, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per uno chignon dall'effetto spettinato con due ciuffi che cadono sui lati del viso. Così facendo, Kendall ha dimostrato che il naked dress è tornato dopo aver spopolato negli anni '90. Seppure "rivelatore", è tutt'altro che volgare: è la dimostrazione materiale del fatto che le donne vogliono avere il controllo della propria nudità.