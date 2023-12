Kate Middleton pubblica una foto di lei bambina: è identica al principe Louis La principessa del Galles ha svelato un’immagine che la ritrae durante le festività natalizie nel 1984. Uno scatto che evidenzia la somiglianza con il piccolo di casa Wales, identico alla mamma.

Kate Middleton pubblica uno scatto inedito di lei da bambina in occasione delle festività natalizie. L'immagine svelata sul profilo Instagram ufficiale dei principi del Galles, la ritrae all'età di quasi due anni seduta davanti a una tavola imbandita; ma la prima cosa che salta agli occhi è la somiglianza con il più piccolo di casa Wales, il principe Louis. Madre e figlio sono due gocce d'acqua e tra i commenti i fan lo fanno notare; se la piccola Charlotte è il ritratto del principe William, i geni Middleton hanno avuto la meglio con l'ultimogenito, che è la fotocopia della madre.

Dopo la cartolina natalizia che immortala tutta la famiglia, arriva un'immagine molto tenera e intima, che mostra un lato poco sconosciuto di Kate Middleton. "Condividiamo alcuni ricordi questo Natale perché Shaping Us ha a cuore l'importanza dei nostri primi anni e il ruolo svolto da coloro che ci circondano nel formare il resto della nostra vita", scrive la principessa nella didascalia, promuovendo l'associazione impegnata nella salvaguardia della prima infanzia.

L'attivismo di Kate Middleton

La principessa del Galles è sempre molto impegnata in attività benefiche atte alla salvaguardia dei diritti dell'infanzia. Di recente ha coinvolto anche i figli, portandoli a fare volontariato in una Baby Bank, dove hanno smistato scatoloni e impacchettato regali. Kate Middleton ci tiene molto a far vivere ai bambini un'infanzia normale ma insegnando loro l'importanza di aiutare la comunità. Con l'immagine di lei bambina, la principessa del Galles ha voluto ricordare ai sudditi di non perdersi il servizio di canti natalizi organizzato dall'associazione per la prima infanzia guidata da Kate Middleton, che andrà in onda in televisione la sera della vigilia di Natale.

