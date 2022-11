Kate Middleton, perché non accetta gli abiti regalati dalle Maison di moda Kate Middleton sfoggia sempre abiti e accessori firmati e sofisticati quando appare in pubblico ma nessuno di loro è un regalo delle grandi Maison di moda. Il motivo? Lo ha spiegato una donna molto vicina alla famiglia Windsor.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è un'indiscussa icona fashion capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca, basti pensare al fatto che per molti dei capi che indossa e che registrano il sold-out si parla di "Effetto Kate". Riesce a influenzare le mode internazionali, distinguendosi sempre per eleganza e classe. Il suo merito, però, è un altro: ha reso un tantino più "popolare" lo stile regale legato alla corte Windsor, tanto da riuscire sempre ad attirare tutti i riflettori su di sé con i suoi abiti. Sebbene abbia una stylist che le dà dei consigli sui look da sfoggiare in pubblico, alla fine sceglie sempre da sola, cosa che rende sempre i suoi outfit unici e "personalizzati". In quanti, però, conoscono il motivo per cui rifiuta sempre i vestiti e gli accessori regalati dalle più grandi Maison di moda?

La rivoluzione di stile di Kate Middleton

Siamo sempre stati abituati a credere che le reali dovessero indossare solo maxi abiti principeschi, corone di diamanti e gonne pompose, così da attenersi al 100% a un preciso dress code di corte. Kate Middleton, però, ha cambiato le carte in tavola, rendendo lo stile regale decisamente più accessibile. Certo, nel suo armadio ci sono innumerevoli capi griffati che le donne "comuni" possono acquistare solo spendendo più stipendi, ma non esita a riciclarli e ad abbinarli a abiti e accessori low-cost. L'obiettivo della Duchessa? Diventare il simbolo di una moda regale ma allo stesso tempo raggiungibile, popolare e soprattutto "imitabile". A spianarle la strada era già stata Lady Diana, la prima vera principessa moderna diventata famosa per i suoi look trendy, ma Kate è riuscita addirittura a superarla con la sua passione per il glamour.

Kate Middleton in Karen Millen

Kate Middleton non indossa abiti regalati

Il dettaglio che in pochi conoscono sul guardaroba della Middleton è che nessuno dei capi che indossa è un regalo. La Duchessa non accetta doni dalle più grandi Maison di moda, preferisce acquistarli da sola, così da non approfittare della generosità altrui e da rendere personale e riconoscibile il suo stile. A rivelare l'indiscrezione è stata India Hick, la figlia della cugina del Principe Filippo che ha dichiarato: "Ha trovato l'equilibrio, il suo stile non supera o sopraffà le sue cause. Non necessariamente ricordi tutti i singoli capi ma hai l'impressione di qualcosa di molto bello. È davvero una donna straordinaria e ora ha sviluppato un forte senso dello stile che va di pari passo con il lavoro che sta facendo". Insomma, come da tradizione nella Royal Family i regali si accettano ma non si tengono e Kate Middleton segue in modo impeccabile la "regola".