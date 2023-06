Kate Middleton in abito chemisier leopardato: d’estate la stampa animalier diventa colorata Kate Middleton ha indossato un abito chemisier leopardato: ma al posto dei colori tradizionali della stampa, ha declinato l’animalier in una tinta estiva.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton in Cefinn

Se c'è un argomento che sta davvero a cuore alla principessa del Galles, per cui si impegna da anni e che la vede sempre in prima fila, è la tutela dei minori e dell'infanzia. Non a caso Kate Middleton ha fortemente voluto la nascita del Royal Foundation Center for Early Childhood, un centro interamente dedicato a studiare i primi cinque anni di vita dei bambini. La principessa da tempo cerca di impegnarsi il più possibile su questo fronte, coinvolgendo le associazioni, le famiglie e i professionisti, sensibilizzando e facendo informazione. Il suo scopo è far capire quanto sia importante per il futuro garantire ai bambini un'infanzia serena e sana, che possa renderli individui equilibrati e felici nell'età adulta. Di recente molte delle sue visite ufficiali sono state organizzate proprio per questi motivi. Ha visitato il Windsor Family Hub e pochi giorni dopo è stata al Maidenhead Rugby Club. Oggi è invece stata la volta di un centro per bambini a Nuneaton.

Il look animalier di Kate Middleton

Kate Middleton si è recata per la prima volta in assoluto a Nuneaton. Qui ha incontrato operatori sanitari, genitori e bambini al Riversley Park Children's Center, coinvolto in uno studio speciale sull'infanzia finanziato dal Royal Foundation Center. Per l'occasione, la principessa si è fatta conquistare dalla stampa animalier, che in effetti non è uno dei must del suo guardaroba, sempre chic ed elegante. Ha infatti optato per una fantasia leopardata colorata.

in foto: abito Cefinn

L'abito chemisier in seta verde è del marchio Cefinn di Samantha Cameron e costa 572 neuro. Ha completato l'outfit con accessori perfettamente abbinati. Ha puntato su un paio di pump bianche col tacco di Jimmy Choo e una borsa Mulberry, candida anche questa. I due accessori costano rispettivamente 760 euro (sono il modello Romy 85) e 789 euro (è il modello Amberley).