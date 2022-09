Kate Middleton, il primo impegno ufficiale da principessa è con il cappotto in stile militare I principi William e Kate Middleton hanno visitato le truppe del Commonwealth arrivate per i funerali della regina Elisabetta, dimostrando un impeccabile senso dello stile.

A cura di Beatrice Manca

Nello stile lo è sempre stata, ma ora Kate Middleton è una principessa anche nei titoli: la duchessa di Cambridge e Cornovaglia ha ereditato il titolo che fu di lady Diana, principessa di Galles. Un ruolo che comporta nuovi impegni e nuove responsabilità e lei non ha perso tempo nel mettersi all'opera: insieme al principe William ha visitato l'Army Training Centre Pirbright per incontrare e ringraziare tutti i militari arrivati dal Canada, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda per il funerale di stato della regina Elisabetta. Un gesto simbolico che rafforza l'alleanza del Commonwealth, di cui il sovrano è a capo. Per questo primo impegno ufficiale però ha scelto di restare fedele al suo look preferito: coat-dress e cappellino.

Il principe William e Kate Middleton in Catherine Walker

Kate Middleton con l'abito-cappotto "riciclato"

A Londra procedono i preparativi per i funerali di stato della regina: venerdì sera i figli di Elisabetta II hanno vegliato la bara per l'ultima volta, circondati dai membri senior della famiglia reale, in attesa della solenne cerimonia di lunedì. Il periodo di lutto è scandito da momenti di raccoglimento e impegni ufficiali, dove Kate Middleton ha sempre dato prova di impeccabile stile restando sobria, elegante e composta. Per accogliere le truppe ha scelto di indossare un dress-coat, un cappotto in stile militare modellato come un abito con una fila di bottoni centrali, firmato Catherine Walker. La principessa aveva già indossato lo stesso cappotto per il Remembrance Day del 2020, una delle pochissime occasioni in cui i royal vestono di nero. Ha abbinato al cappotto un cappello di Mulberry a spirale, anche questo già indossato. Insomma: principessa sì, ma con un occhio alla sostenibilità.

Kate Middleton in Catherine Walker con gli orecchini di Elisabetta II

Kate Middleton con gli orecchini di perle della regina Elisabetta

Il principe William ha indossato invece un completo blu notte: a patto di rispettare sobrietà e colori scuri, il nero non è l'unica scelta possibile. In questo periodo di lutto il rigore è parola d'ordine nella scelta degli abiti, ma ci sono dei dettagli molto significativi: i gioielli. Spille, orecchini e collane indossati dalle donne della famiglia reale sono un silenzioso tributo a Elisabetta. Dopo la spilla con le perle ereditata dalla regina, Kate Middleton ha sfoggiato un paio di piccoli orecchini in perle e diamanti appartenuti alla defunta sovrana. Un segno di continuità tra il passato e il futuro della monarchia.