Julia Fox eroina interstellare: ecco la tecnologia che ha reso il suo corpo luminescente L’istrionica attrice e modella è stata ritratta sulla rivista che si occupa di tecnologia e realtà aumentata con un total look nude e coperta solo da tuoni e lampi.

A cura di Arianna Colzi

Julia Fox in copertina su "Cybr" fotografata da Leanda Heler

Julia Fox continua a sperimentare, non solo sulle passerelle della New York Fashion Week ma anche sulle cover delle riviste. La 33enne italo-americana è comparsa sulla copertina della rivista tech Cybr: il look è nude, coperta solo da tuoni e lampi, come una visione prodotta dalla realtà aumentata.

Julia Fox "eroina interstellare" sulla copertina di Cybr

Dopo aver preso parte alle sfilate della New York Fashion Week in versione sposa punk, dopo innumerevoli cambi di hair look, Julia Fox stupisce ancora prendendosi le copertine di periodici molto lontani dal mondo della moda. Secondo quanto dichiarato dalla rivista, la chimica Erika Braukis si è occupata degli effetti visivi e ha ricoperto Fox di "liquidi incandescenti" in un processo chiamato "chemiluminescenza", creando un fuoco verde che si è acceso intorno alla star ed evocando un immaginario quasi da videogioco. In un'altra foto per la rivista, Julia Fox indossa una maxi gonna realizzata con un materiale che ricorda il legno o la paglia.

Julia Fox sulla copertina di "Cybr" fotografata da Leanda Heler

Il look è completato da un top verde a fascia senza spalline, il tutto mentre l'attrice è circondata da fiamme verdi che creano un effetto visivo accattivante. La Fox sfoggia un caschetto mosso biondo platino: i capelli che cadono fino a sfiorare la punta delle spalle. Sotto la direzione creativa di Leandra Heler, Julia Fox mostra ancora una volta il suo essere istrionica e versatile, giocando con gli effetti speciali. Andando nel dettaglio, la modella nata a Milano è stata sottoposta a scansione 3D attraverso tecniche fotografiche avanzate. Il risultato è stato una rappresentazione digitale impeccabile del suo corpo, che è servita come base per gli scenari interstellari. Grazie ai sofisticati effetti 3D, la figura di Fox sembra quasi prendere vita nella versione digitale del numero "Paradox" della rivista.