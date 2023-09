Julia Fox sposa punk alla New York Fashion Week L’attrice e modella stupisce ancora con un mini abito bianco e platform altissimi per la sfilata di Wiederhoeft.

A cura di Arianna Colzi

Il look da Sposa di Julia Fox

La New York Fashion Week sembra essere un'unica passerella per i look stravaganti di Julia Fox. L'attrice e modella è arrivata alla sfilata di Wiederhoeft vestita letteralmente da sposa. Dopo aver sfoggiato un look totalmente fatto di orologi all'evento Pandora e dopo aver indossato solo un trench e micro lingerie metallica, Julia Fox continua a proporre look decisamente punk per la settimana della moda di New York.

Julia Fox in abito bianco da Wiederhoeft

La 33enne italo-americana arriva al La Mama Theatre di New York ricordando quasi un personaggio di Tim Burton: lungo velo bianco e mini abito da sposa con bustier. Il look, quasi gotico, è completato da un paio di guanti bianchi lunghi fino al gomito e tacchi a spillo bianchi con un plateau altissimo. A fare da contrasto al total white, i lunghi capelli dalle sfumature rosse: l'ennesimo cambio di hairstyle per Julia Fox.

Il look total white di Julia Fox

Un altro dettaglio iconico è rappresentato dalla mini bag con la scritta Till Death Do Us Part ("Finché morte non ci separi), ad arricchire il look stravagante realizzato con la collaborazione della sua nuova stylist, Briana Andalore.

La minibag con la scritta "Till death do us part"

Ma le sorprese di Julia Fox non finiscono qua: la star si prepara a debuttare anche con il suo primo libro (un'autobiografia), in uscita negli Stati Uniti il 10 ottobre. Con convinzione, la stessa Fox ha definito Down The Drain (questo il titolo del libro, ndr), "un capolavoro".