Perché chi è abituato ad allenarsi fa meno fatica a tornare in forma: merito della memoria muscolare È più facile riprendere massa dopo un periodo di pausa dall'attività fisica piuttosto che iniziare da capo. Ecco perché il corpo si ricorda dell'allenamento fatto.

A cura di Annachiara Gaggino

Se si riprende ad allenarsi dopo un periodo di inattività si può notare come i risultati siano visibili molto prima rispetto a quando si inizia da zero. Questo perché il nostro corpo ha una memoria muscolare che aiuta il tessuto a ricostruirsi più rapidamente quando si è praticata attività fisica in passato. In realtà ci sono due tipologie di memorie muscolari: quella neurologica, che permette ai muscoli di ricordare determinati movimenti senza dover soffermarsi a pensare, è il caso della bicicletta, una volta che si è imparato non si dimentica; ma c'è anche la memoria muscolare fisiologica, con cui si riguadagna più facilmente la massa muscolare persa grazie alla presenza di nuclei muscolari acquisiti con l'allenamento precedente.

Come funziona la memoria muscolare fisiologica

Questo lato della memoria muscolare si osserva nelle persone che frequentano abitualmente la palestra, nel momento in cui smettono di allenarsi possono perdere massa muscolare, ma questa ritornerà più rapidamente rispetto a quanto ci hanno messo per costruirla da capo. Questo succede perché con l'allenamento il corpo aggiunge cellule nuove ai propri muscoli, che non scompaiono nel momento in cui si mette in pausa la propria routine, rimangono e si riattivano più facilmente quando si ricomincia l'attività sportiva, permettendo al soggetto di riguadagnare velocemente le cellule perse.

Per quanto tempo il muscolo si ricorda dell'attività svolta

Che il tessuto muscolare si ricordi dell'allenamento svolto è un fatto consolidato anche per la comunità scientifica, come riscontrato negli studi pubblicati dall'American Journal of Physiology. Tuttavia, rimangono ancora alcune incognite, come quanto possa durare la pausa dagli allentamenti perché il muscolo si riprenda velocemente. Sulle tempistiche i risultati sono ancora poco chiari, dipende dalla genetica, dai livelle di stress e dalla dieta. Tuttavia, si è portati a pensare che più a lungo si resti lontano dall'attività fisica più tempo ci mettano i muscoli a riprendersi, quindi meglio non cedere a periodi di pausa prolungati, in quanto si potrebbe perdere anche la motivazione all'allentamento.