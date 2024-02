Jolanda Renga a Sanremo fa il tifo per il papà: all’Ariston in bianco con l’abito di pizzo Jolanda Renga è andata all’Ariston per supportare suo padre Francesco nella serata delle cover. Il cantante si è esibito con Nek in un medley dei loro successi migliori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Jolanda Renga

Jolanda Renga, ventenne figlia di Ambra Angiolini e di Francesco Renga, è andata a Sanremo per supportare il papà che ieri sera è salito sul palco dell'Ariston con Nek per duettare sulle note dei loro più grandi successi. La ragazza è al centro di un post di Ambra che la ritrae mentre indossa un abito bianco.

L'abito di Jolanda Renga a Sanremo con l'abito di Ambra

Per fare il tifo per il suo papà, Jolanda Renga ha sfoggiato un abito bianco in pizzo e ricami con una gonna ampia per assistere alla serata delle cover a Sanremo 2024. I capelli castano scuri lisci cadevano sul vestito, stretto in vita da una sorta di corona di foglie. Il modello è molto simile a quello indossato dalla madre Ambra Angiolini qualche anno fa, per assistere alla sfilata di Mirabilia di Valentino Haute Couture. Nel 2015, però, l'abito scelto da Ambra cade dritto come se fosse una sorta di tunica.

L'abbraccio tra Renga e la figlia Jolanda

L'orgoglio di Ambra Angiolini per la figlia che va a Sanremo 2024 per supportare e tifare il padre Francesco Renga è stato trascritto anche in un post, condiviso dall'attrice sul suo profilo Instagram: "E stasera a Sanremo c’è la mia bella … @jolandarenga per il suo papà". Una serata sicuramente emozionante quella delle cover e dei duetti, che ha visto Geolier superare Angelina Mango: Renga e Nek si sono esibiti per ultimi, dunque per Jolanda l'attesa per il papà è durata quasi fino alle 2. Ma ne è valsa la pena visto che, dopo aver cantato Angelo, Renga è sceso in platea ad abbracciare la figlia Jolanda, a cui la canzone è dedicata.