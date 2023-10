Jennifer Lopez tra pizzo e seta: il significato del romantico dettaglio nascosto nella lingerie Jennifer Lopez ha disegnato un’esclusiva collezione con Intimissimi. Tra pizzi e seta è nascosto un romantico segreto.

Instagram @jlo

Attrice, pop star e ora stilista. La nuova collezione di Intimissimi "This Is Me… Now" è stata co-progettata da Jennifer Lopez. La 54enne, nella sua lunga carriera, si è costantemente reinventata e questa linea di lingerie è solo l'ultimo dei suoi sforzi creativi. In un comunicato stampa Jlo ha definito la collezione: "Un abbraccio che ti dà la forza di sentirti libera e bella". Nei capi c'è un dettaglio nascosto dal significato romantico.

Il dettaglio nascosto nella lingerie

Ogni pezzo della collezione presenta un dettaglio ricorrente: un piccolo ciondolo a forma di colibrì. La scelta non è casuale. Jennifer Lopez, in più di un'occasione, aveva mostrato questo simbolo. In passato aveva addirittura dichiarato che l'animale per lei rappresentava un "messaggero d'amore" dicendo: "Ogni volta che ne vedo uno, sento che è un segno di Dio che tutto andrà bene". Uno dei brani del nuovo album della cantante, poi, si intitola proprio "Hummingbird" (colibrì).

Instagram @jlo

La collezione comprende reggiseni in pizzo e in seta, mutandine, body, sottovesti, set di pigiami e accappatoi. I pezzi sono disponibili in verde brillante, nero e champagne. Una scelta che rispecchia i tre diversi animi di Jennifer Lopez: il lato selvaggio, lo charme e l'eleganza. Autore degli scatti della campagna è Norman Jean Roy e nelle fotografie l'attrice posa con reggiseno in pizzo, giarrettiera e una splendida vestaglia di seta. Il volto perfetto per un marchio come quello di Intimissimi.

Instagram @jlo

In un'intervista a Bazaar, Jennifer Lopez aveva commentato la sua nomina come ambasciatrice del brand di lusso: "Mi sento legata a Intimissimi. Il brand incoraggia le donne a sentirsi sicure nella propria pelle e, cosa più importante, ad abbracciare quella sensazione!".