Jennifer Lopez in abito corsetto e gioielli anatomici: il look vale oltre 11 mila euro Con un look elegante da vera diva, JLo ha preso parte alla festa organizzata da Schiaparelli a Los Angeles. Nessuna traccia di Ben Affleck.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez in Schiaparelli

Schiaparelli ha inaugurato il terzo negozio statunitense in collaborazione con Neiman Marcus. Il direttore creativo della Maison, Daniel Roseberry, ha voluto intorno a sé tanti amici della Casa di moda per festeggiare. Al party esclusivo, che si è svolto alla John Sowden House, c'erano Angela Bassett, Olivia Wilde, Chrishelle Lim, Joey King, Demi Moore con la figlia Scout LaRue Willis (vestite con look coordinati a contrasto). Ha preso parte all'evento anche Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez da sola al party di Schiaparelli

Si sbagliava di grosso, chi pensava che Jennifer Lopez e Ben Affleck una volta tornati insieme non si sarebbero mai più staccati, prendendo parte in coppia a tutti gli eventi mondani. Il ritorno di fiamma tra i due, con tanto di matrimonio, è stato il coronamento di un sogno per i fan, che non avevano mai smesso di sperare di rivederli uno accanto all'altra. E così è stato, a distanza di 20 anni dalla prima rottura. Ma la coppia non si fa vedere spesso insieme alle serate di gala e sui red carpet: non è affatto raro che la cantante viaggi da sola. Al party di Schiaparelli, infatti, l'attore non era presente.

Jennifer Lopez in Schiaparelli

Il look prezioso di J.Lo

Uno degli ultimi outfit di JLo era firmato Schiaparelli: un abito chemisier bianco con gioielli d'oro da 8000 euro. La cantante ha nuovamente sfoggiato un total look della Casa di moda per prendere parte alla festa organizzata a Los Angeles, per celebrare il nuovo store. Jennifer Lopez ha indossato un abito lungo color bianco sporco in raso, con gonna parzialmente drappeggiata raccolta asimmetricamente a sinistra e corpetto strapless. Sul sito ufficiale costa 6900 euro: è un capo della collezione Autunno/Inverno 2023-24.

JLo e Daniel Roseberry

La cantante lo ha abbinato a un paio di décolleté in vernice oro di Louboutin; stesso colore per la pochette, Schiaparelli anche questa, che costa 5900 euro. La star ha aggiunto una serie di dettagli preziosi: sono inconfondibili gioielli della Maison, nota per gli iconici dettagli che rimandano all'anatomia umana. Jennifer Lopez, infatti, ha indossato l'anello con occhio surrealista (1350 euro), gli orecchini anche questi a forma di occhio con le ciglia (1350 euro), un bracciale anatomico (1450 euro), una spilla a forma di viso astratto con cascata di lacrime (1650 euro). Il valore totale è di 11.700 euro.

JLo indossa gioielli Schiaparelli

Hanno attirato particolare curiosità gli occhiali che la cantante ha sfoggiato a inizio serata. Sono un modello piuttosto originale, perché di fatto impediscono la vista! Sono d'oro e la parte frontale delle "lenti" (opache e non trasparenti) ha degli occhi incisi, motivo caratteristico e ricorrente nelle collezioni. Forse poco funzionali, ma sicuramente un accessorio d'impatto.