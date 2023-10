Jennifer Lopez, il look candido con accessori oro vale quasi 8mila euro La cantante e attrice ha pubblicato sui suoi canali social una serie di foto che la ritraggono con un outfit super elegante e chic. Quanto costano tutti gli accessori scelti dall’artista.

A cura di Annachiara Gaggino

Jennifer Lopez in Schiaparelli

Il look bianco e oro di Jennifer Lopez è super chic. L'artista ha postato sui suoi canali social una foto in cui indossa una camicia oversize a mo' di vestito corredata da accessori tutti dorati. L'estate sembra non essere finita per l'attrice e cantante che sfoggia un outfit degno di una diva sulla riviera francese, immortalata mentre sorseggia un drink Delola, il marchio di cocktail fondato proprio da JLo. Con lo styling di Mariel Haenn e Rob Zangardi, Lopez è elegantissima.

Quanto vale il look di Jennifer Lopez

L'artista non ha badato a spese per il suo outfit super chic e per il vestito si è affidata a Schiaparelli. L'abito a camicia voluminoso in bianco ottico, dalle lunghe maniche a sbuffo, è caratterizzato da alcuni particolari dorati: i bottoni, e ha un valore di 4900 euro. Della stessa Maison anche i vistosi orecchini, messi in risalto dall'acconciatura raccolta scelta da JLo. I preziosi a forma di occhio sono arricchiti da alcune pietre che formano le sopracciglia e costano 1350 euro.

Jennifer Lopez in Schiaparelli

Maxi occhiali da sole come ogni diva che si rispetti. Jennifer Lopez copre il viso con un modello dalla montatura oversize semi trasparente sempre sui toni dell'oro del marchio Linda Farrow da 1013 dollari (pari a 967,6 euro al cambio di oggi). La borsa clutch è firmata Cult Gaia ed è caratterizzata da una forma tondeggiante che ricorda una pepita, anche per il colore e ha un prezzo di 598 dollari (pari a 571 euro). Stessa scelta cromatica per i sandali a plateau di Dolce&Gabbana, con cinturi e tacco vertiginoso. Il valore totale del look di Jennifer Lopez è di quasi 8mila dollari, non esattamente una scelta low cost.