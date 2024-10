video suggerito

Jennifer Lawrence sul red carpet col pancione: il primo look premaman è con abito trench e ballerine Jennifer Lawrence è apparsa per la prima volta in pubblico dopo l’annuncio della seconda gravidanza. Ieri ha preso parte alla presentazione di Zurawski V Texas, documentario di cui è produttrice, e ne ha approfittato per sfoggiare un elegante look premaman. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lawrence sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: a circa due anni dalla nascita del primogenito Cy, aspetta il suo secondo figlio dal marito Cooke Maroney. Ha annunciato la gravidanza qualche giorno fa tramite Vogue Magazine, proprio poco dopo che era stata paparazzata con un pancino già molto evidente. Ora è tornata a calcare un red carpet e non ha esitato a sfoggiare un look premaman elegante e glamour che però non ha messo eccessivamente in risalto le forme della dolce attesa: ecco cosa ha indossato l'attrice per presentare Zurawski V Texas, documentario di cui è produttrice.

Jennifer Lawrence con l'abito trench in gravidanza

Jennifer Lawrence ha partecipato all’AFI Fest 2024, evento cinematografico molto atteso nella città di Los Angeles dove ha presentato Zurawski V Texas, il documentario che ha prodotto in cui, raccontando la storia di Amanda Zurawski, ha voluto affrontare il tema delle leggi anti-aborto in Texas. Trattandosi del primo red carpet col pancione dopo l'annuncio della gravidanza, l'attrice non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli. Niente tubini aderenti o jumpsuit seconda pelle, ha preferito seguire il trend degli abiti-giacca con un modello non eccessivamente fasciante che ha lasciato intravedere le forme con estrema eleganza.

Jennifer Lawrence con l'abito trench

Niente tacchi, in dolce attesa Jennifer Lawrence indossa le ballerine

Per il primo red carpet in versione premaman Jennifer Lawrence ha indossato un abito trench, un modello total white con la gonna alla caviglia il bustier smanicato portato leggermente sceso su una spalla, la sua particolarità? L'abbottonatura doppiopetto è a contrasto in nero. Per completare il tutto ha scelto una cintura dark che ha segnato il punto vita con delicatezza. Niente tacchi a spillo, l'attrice ha preferito delle più comode ballerine, per la precisione un modello a punta e accollato di Massimo Dutti. Capelli sciolti con la frangia a tendina, make-up appena accennato ed espressione raggiante: la diva hollywoodiana col suo splendido pancione diventa giorno dopo giorno sempre più bella.

Ballerine Massimo Dutti