J.Lo con la mamma e le sorelle: le donne di casa Lopez si somigliano in modo impressionante J.Lo potrà pure essere una star di fama internazionale ma non dimentica le sue origini. Nelle ultime ore sui social ha celebrato le donne della sua famiglia, ovvero le sorelle Lynda e Leslie e la mamma Guadalupe, dando prova del fatto che si somigliano tutte in modo impressionante.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez è una delle star più amate e seguite al mondo e usa regolarmente i social per documentare i suoi numerosi traguardi professionali. Look da red carpet, scatti in bikini, selfie al naturale: la popstar ha più volte dimostrato di non avere rivali in fatto di bellezza nonostante i 52 anni. Chi sono le uniche donne al mondo che riuscirebbero a farle "concorrenza" se lavorassero nello spettacolo? Le sorelle e la mamma. Proprio di recente J.Lo ha condiviso su Instagram dei vecchi scatti di famiglia, dando prova del fatto che le donne di casa Lopez si somigliano tutte in modo impressionante.

J.Lo celebra le donne della sua famiglia

Sebbene si conosca praticamente ogni dettaglio della vita di J.Lo, dalle relazioni amorose che ha avuto nel corso degli anni ai numerosi successi professionali, quando si parla della sfera privata la popstar preferisce godersela lontana dai riflettori. Sui social non posta quasi mai le foto in compagnia della famiglia (probabilmente per preservare la privacy dei suoi membri) ma nelle ultime ore ha fatto una piccola eccezione. Il motivo? In occasione della Festa della Donna ha celebrato le rappresentanti del sesso femminile a cui è maggiormente legata, prime tra tutte le sorelle Lynda e Leslie e la mamma Guadalupe, definite "le donne straordinarie che ho incontrato sul mio cammino".

Le vecchie foto di J.Lo con mamma e sorelle

Cos'è che accomuna le donne di casa Lopez? La bellezza e non sorprende che si somiglino tutte in modo impressionante. Gli scatti postati da Jennifer su Instagram sono state tratti da alcuni vecchi album di ricordi e le mostrano felici e sorridenti fianco a fianco. La mamma Guadalupe Rodriguez ha gli stessi occhi intensi e profondi della cantante, mentre le sorelle Lynda e Leslie vantano il suo stesso sorriso e i suoi stessi lineamenti. La prima è una giornalista con sede a New York, la seconda un'insegnante, ma nessuna delle due ha mai sfruttato la notorietà della sorella per fare carriera. In compenso, però, a nessuna delle Lopez manca fascino e splendore, a prova del fatto che nella loro famiglia queste sono vere e proprie "doti ereditarie".