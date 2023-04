Isabel Totti regina trendy: gioca con le amichette con i leggings leopardati verde lime Isabel Totti sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e trendy. Per un pomeriggio casalingo in compagnia delle amichette ha infatti indossato un look verde lime con i leggings leopardati: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata in tv con una nuova edizione de L'isola dei famosi e fin dalla sua prima apparizione sul palco ha sorpreso tutti con un inedito taglio di capelli scalato e con la frangia (firmato dalla parrucchiera di fiducia Alessia Solidani). Al di là dei successi professionali, la conduttrice sui social documenta anche la sua quotidianità dando spazio soprattutto ai figli. Se la secondogenita Chanel Totti ha un profilo tutto suo che conta migliaia di followers, la piccola di casa, Isabel, per il momento non ha fatto ancora il suo debutto su Instagram. A mostrarla è la mamma, che non potrebbe essere più fiera di lei: ecco il nuovo look super trendy sfoggiato dalla bimba.

Isabel Totti è la fotocopia di mamma Ilary Blasi

Isabel Totti sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Capelli biondissimi, occhi azzurri e profondi e sorriso smagliante: sebbene sia solo una bambina, è già chiaro che ha ereditato fascino e splendore da mamma Ilary Blasi. È proprio quest'ultima che spesso la fa diventare protagonista delle sue Stories, rivelando alcuni dolci siparietti familiari. Qualche giorno fa l'aveva mostrata alle prese con una gara di pattinaggio con tanto di tutù rosa e chignon tiratissimo, oggi l'ha immortalata mentre giocava con le amichette tra le mura domestiche.

Il look animalier di Isabel Totti

Il look fluo di Isabel Totti

Sebbene si trovasse a casa, Isabel Totti non ha rinunciato allo stile trendy. Ha infatti osato con le tinte fluo, puntando su un completo sui toni del verde lime. Ha abbinato una felpa crop e vitaminica a un paio di leggings super originali, un modello aderente decorato all-over con una stampa leopardata dalle nuance neon. Niente scarpe, per giocare sul divano ha indossato semplicemente un paio di calzettoni scuri. Ha aggiunto poi un ulteriore tocco trendy con uno scrunchie lilla portato al polso come un bracciale. Insomma, Isabel sembra aver ereditato la passione per la moda da mamma Ilary: da grande seguirà le sue orme nello spettacolo?

