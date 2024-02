Irama ieri e oggi, le foto del cantante: com’è cambiato da Amici ad oggi Irama è tra i Big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano Tu no. Nonostante abbia solo 28 anni, il suo aspetto e il suo stile sono molto cambiati da Amici ad oggi: ecco le foto che mostrano l’incredibile trasformazione del cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Irama è uno dei Big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano Tu no Non è la sua prima volta alla nota manifestazione canora, ha già calcato il palco dell'Ariston in diverse occasioni: ha esordito nella categoria Nuove Proposte a Saremo 2016 e ha poi preso parte alla competizione dei Big prima nel 2019 con La ragazza con il cuore di latta, poi nel 2020 con La genesi del tuo colore e nel 2022 con Ovunque sarai. Il successo, però, è arrivato con la vittoria di Amici di Maria De Filippi nel 2018: da allora in poi non ha più smesso di avere successo, è diventato il "re dei tormentoni estivi" con hit gettonatissime come Nera, Arrogante, Mediterranea. Nonostante abbia solo 28 anni, dagli esordi ad Amici a oggi il suo stile ha subito delle enormi evoluzioni: ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione del cantante.

Dal total black al chiodo di pelle: l'evoluzione di stile di Irama

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, non ha scelto il suo nome d'arte a caso: Irama non è solo l'anagramma di Maria, il suo secondo nome, ma è anche la traduzione della parola "ritmo" in lingua malese. Nonostante abbia solo 28 anni, ha già una lunga carriera alle sue spalle e col passare del tempo anche il suo aspetto è cambiato molto. Ai tempi di Sanremo Giovani nel 2016 incarnava l'ideale del classico "ragazzo della porta accanto": portava i capelli corti con il ciuffo vaporoso, incantava tutti con gli splendidi occhi azzurri che ancora oggi lo contraddistinguono e, fatta eccezione per la passione per gli orecchini pendenti, vantava uno stile semplice e basic. Indossava camicie, giacche sportive, pantaloni aderenti, prediligendo l'eleganza senza tempo dei look total black per i palcoscenici importanti come quello dell'Ariston.

Dal ciuffo ai capelli lunghi, la trasformazione di Irama

Col passare del tempo il cantante ha rivoluzionato in modo drastico il suo stile, mettendo in mostra l'animo ribelle che lo caratterizza. Se ai tempi di Amici si era già distinto per esuberanza grazie alla passione per gli orecchini con le piume, una volta terminato il talent ha dato il meglio di lui. Le principali rivoluzioni nella sua immagine sono state dovute agli hairstyle: ha ormai detto addio ai tagli corti, porta i capelli lunghi, ricci, spettinati e biondissimi. Certo, ha provato anche delle treccine micro (con dettagli gioiello), ma al momento pare voler rimanere fedele alla chioma wild.

Il look di Irama oggi a Sanremo 2024

Ad oggi Irama indossa solo abiti e accessori glamour e iper fashion, dai chiodi di pelle alle camicie variopinte, fino ad arrivare agli stivali griffati con la zeppa e alle giacche portate a petto nudo che mettono in risalto i numerosi tatuaggi che ha sul corpo.

Nel 2022 con le treccine gioiello

Canotte aderenti, cappotti di pelo, cinturoni borchiati e occhiali da sole micro: il cantante col passare degli anni è diventato sempre più rock. All'ultimo Sanremo a cui ha partecipato ha puntato tutto su uno stile dark e post-apocalittico, per la prossima esperienza al Festival punterà ancora sull'originalità o proporrà dei più sobri completi su misura?

Irama oggi