Irama a Sanremo 2024 ha un gioiello “nascosto” nell’orecchio Irama è tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2024, al quale partecipa col brano inedito Tu No. In quanti hanno notato che, oltre alla collana che porta tra le mani, nasconde anche un altro originale gioiello nel suo look? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2024 è una delle edizioni più seguite di tutti i tempi, tanto che fin dalla puntata di debutto ha raggiunto numeri da record. Tra i protagonisti più amati di quest'anno c'è Irama, che è tornato all'Ariston nei panni di Big con il brano inedito Tu No. Fin da quando ha sfilato sul red carpet ha incuriosito i fan con un originale collana con ciondolo che tiene sempre tra le mani: che si tratti di un portafortuna dal significato simbolico o di un semplice accessorio personalizzato per aggiungere un tocco scintillante al suo stile, non importa, l'unica cosa certa è che non riesce a farne a meno. In quanti hanno notato che nel suo look c'è un altro gioiello "nascosto"?

La collana "da mano" di Irama

Irama è tra i grandi protagonisti di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, dove si sta riconfermando un'indiscussa icona di stile.

Il look della seconda serata

Maxi pellicce effetto furry, pantaloni di pelle e magliette basic in total black: quest'anno il cantante ha deciso di puntare sulla semplicità in fatto di abiti, tanto da aver "abbracciato" una filosofia no brand, ma aggiungendo dei piccoli dettagli simbolici ai look. Oltre alla collana "da mano", un modello personalizzato firmato Emanuele Bicocchi, ha sfoggiato infatti anche dei fili rossi che uscivano dalla maglietta e che rimandano alla cultura orientale.

Irama con la collana al polso

Irama con l'orecchino in-ears

Il dettaglio che forse solo in pochi hanno notato è che Irama ha anche un altro gioiello originale ma molto più "nascosto" rispetto alla collana. Si tratta di un accessorio davvero anti-convenzionale che va indossato in-ears, ovvero all'interno dell'orecchio. All'apparenza sembra un normale orecchino ma in verità è un auricolare gioiello realizzato da Emanuele Bicocchi. È in argento decorato con una croce soprelevata ed è un custom made, creato appositamente per la performance di Irama. Il cantante avrà nascosto un profondo significato simbolico anche in questo gioiello?

L'orecchino in-ears di Emanuele Bicocchi