Ilona Staller, le foto di ieri e oggi: com’è cambiata Cicciolina dal debutto a L’isola dei famosi Ilona Staller, meglio conosciuta con lo pseudonimo Cicciolina, è tra i concorrenti della nuova edizione de L’isola dei famosi. In quanti ricordano i suoi esordi nel cinema hard? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto nello spettacolo a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Ilona Staller, nome d'arte di Elena Anna Staller, è l'attrice pornografica di origini ungheresi diventata famosa con lo pseudonimo di Cicciolina. Dopo aver avuto anche esperienze come cantante, conduttrice radiofonica e politica, è sbarcata a L'isola dei famosi. Nel reality ambientato in Honduras ricopre i panni di concorrente e si mostra così in una veste inedita. Il suo nome è una vera e propria leggenda del cinema hard ma in quanti ricordano com'era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione da quando era giovanissima a oggi.

Com'è cambiata Cicciolina dagli esordi a oggi, le foto della trasformazione

Sono passati decenni da quando Ilona Staller ha debuttato nel cinema porno con il pseudonimo Elena Mercury: da allora non solo ha cambiato nome d'arte trasformandosi in Cicciolina, ma ha anche rivoluzionato il suo aspetto. Agli esordi era la classica ragazza angelica con i capelli biondi, gli occhi azzurri e la passione per i look acqua e sapone.

Ilona Staller da giovane

Certo, amava provocare con il suo stile audace e seducente ma, fatta eccezione per le scollature e per i rossetti marcati, preferiva rimanere "al naturale". Col passare del tempo è diventata sempre più appariscente tra ciglia finte, tacchi alti e outfit dai dettagli nude, ma c'è una cosa che non è mai cambiata: ha sempre portato i capelli platino, ancora oggi il suo tratto distintivo, ai quali aggiunge spesso delle variopinte coroncine di fiori.

Cicciolina negli anni ’90

Ilona Staller è rifatta?

Nonostante sia stata sempre considerata sex symbol e sogno erotico di intere generazioni, Ilona Staller non ha mai nascosto di aver combattuto a lungo contro le comuni insicurezze, arrivando anche a ricorrere alla chirurgia plastica per piacersi di più.

Cicciolina nel 2016 in tv

Ha sempre amato il suo corpo ma avrebbe voluto essere più alta e con le braccia più sottili. Si è poi rifatta il seno e oggi porta la sesta di reggiseno. Ora, alla luce dei suoi 70 anni, riguarda le foto del passato, capisce che le sue forme sono sempre state giuste e non si lamenta più di nulla.