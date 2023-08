Ilary Blasi illumina l’estate con l’abito glitter: stringhe sulla schiena e bracciale baciamano Ilary Blasi ha organizzato una cena di gruppo durante la vacanza a Otranto: quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look scintillante e sensuale?

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze estive non sono ancora terminate per Ilary Blasi, anzi, a giudicare dalle Stories che pubblica quotidianamente, il ritorno alla normale routine cittadina sembra essere lontano. Da qualche giorno a questa parte è volata in Puglia, per la precisione a Otranto, in compagnia del compagno Bastian Muller e delle figlie Chanel e Isabel Totti e ora sta trascorrendo le sue giornate tra location da sogno, mare cristallino e serate all'aria aperta. Ieri, ad esempio, ha organizzato una cena di gruppo e per l'occasione non ha rinunciato alla sensualità, brillando con un abito glitter trendy e femminile: ecco tutti i dettagli del look vacanziero.

Ilary Blasi con le espadrillas con la zeppa

Ilary Blasi si sta godendo al massimo la pausa lavorativa ma non per questo rinuncia allo stile glamour e sensuale che da sempre la contraddistingue. Dopo le scarpe must dell'estate amatissime dalle Royalsil bikini vitaminico sfoggiato qualche giorno fa, ieri sera per la cena in compagnia ha puntato ancora una volta su una tinta accesa in pieno stile estivo, l'arancione.

Il look estivo di Ilary Blasi

Ha incantato gli amici con un super scintillante abito glitter, un modello fasciante con la gonna alla caviglia e delle stringhe incrociate sulla schiena nuda. A rendere il tutto ancora più femminile sono stati i maxi spacchi laterali che hanno rivelato le gambe. Niente tacchi a spillo, questa volta la conduttrice ha preferito delle espadrillas con la zeppa in corda, le scarpe must dell'estate amatissime dalle Royals di tutta Europa.

L’abito con le stringhe sulla schiena

I gioielli estivi di Ilary Blasi

Nel look estivo di Ilary Blasi potevano mai mancare i gioielli preziosi? Assolutamente no, anzi, li ha messi in risalto con una coda di cavallo alta, posando in primissimo piano con la mano portata alla bocca. Alle orecchie ha sfoggiato un paio di orecchini Chanel, un modello vintage con una perla pendente e l'iconico logo con la doppia C tempestato di cristalli che aderisce al lobo (sui siti di moda di lusso vintage viene venduto a oltre 700 euro). Non ha rinunciato alla collana Cartier che indossa dall'inizio delle vacanze anche al mare, mentre al polso ha aggiunto un accessorio inedito: un bracciale baciamano, ovvero con una catenella di brillanti che lo lega all'anello portato al dito medio. Ilary riuscirà a far tornare in voga l'originale bracciale-anello?