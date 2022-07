Ilary Blasi è tornata a casa: si rilassa senza trucco e con il reggiseno intrecciato Dopo la vacanza in Africa Ilary Blasi è rientrata a Roma: sui social ha condiviso un momento di relax con un look casual e glamour al tempo stesso.

A cura di Beatrice Manca

Quest'estate l'attenzione delle cronache mondane è tutta per Ilary Blasi: dopo la separazione a sorpresa da Francesco Totti la conduttrice ha intrapreso un viaggio in Africa con i figli e la sorella per allontanarsi dal gossip e ritrovare la pace. Adesso però è tornata a Roma: dopo un ritocco alla chioma dal parrucchiere, Ilary Blasi ha condiviso su Instagram alcune storie che la ritraggono in un momento di relax, senza trucco e con un outfit casual.

Il top reggiseno di Ilary Blasi

La vacanza sembra aver fatto molto bene a Ilary Blasi, che nelle ultime storie Instagram appare rilassata e abbronzatissima. La conduttrice televisiva ha condiviso con i follower un momento di tranquillità, mentre è sdraiata sul divano con un look casual e glamour. Anche Ilary Blasi si è fatta conquistare dai top reggiseno e sfoggia un modello nero a triangolo abbinato ai pantaloncini con coulisse. Il dettaglio sexy? I lacci intrecciati sul torace. Un'idea da copiare anche per i prossimi look in spiaggia: i bikini con i lacci sono il modello must have dell'estate 2022.

Ilary Blasi con il reggiseno intrecciato, foto via Instagram Stories

Ilary Blasi si rilassa senza make up

Con questo caldo, chi ha voglia di uscire, vestirsi e truccarsi? Nelle storie vediamo Ilary Blasi assolutamente al naturale, radiosa e bellissima senza un filo di make up. In Africa ha sfoggiato look glamour e griffati: foulard stampati, bikini scintillanti e pantaloni a rete effetto vedo-non-vedo. Ora che la vacanza è finita, però, Ilary Blasi ha deciso di concedersi un po' di riposo e di godersi la calma di casa puntando sulla semplicità.