Il ritorno di Samantha di Sex & the City: a 65 anni Kim Cattrall diventa testimonial fashion Samantha Jones è tornata ma in una nuova veste: testimonial di moda. L’iconica protagonista di Sex & the City potrà pure aver detto addio alla serie che l’ha resa famosa ma a quanto pare non ha perso fascino, stile e bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

La serie And Just Like That, meglio noto come il sequel di Sex & the City, ha ottenuto un incredibile successo dal debutto di qualche mese fa ad oggi ma i fan incalliti non hanno potuto fare a meno di sentire la mancanza di Samantha, la grande assente della stagione. Sarà perché voleva dire addio al personaggio iconico che l'ha resa famosa o perché semplicemente non è riuscita a superare gli screzi con le ex colleghe, ma la cosa certa è che ha rifiutato di tornare nel cast. Nonostante ciò, oggi si parla ancora una volta di lei e il motivo è molto semplice: a 65 anni l'attrice Kim Cattrall è diventata testimonial fashion, rivelando così il suo lato più glamour.

Kim Cattrall è testimonial di Farfetch

Farfetch, il celebre retail di shopping online, ha lanciato la nuova campagna primaverile e per l'occasione ha scelto una testimonial d'eccezione: Kim Cattrall, meglio conosciuta come Samantha Jones di Sex & the City. Oggi ha 65 anni e qualche segno del tempo sul viso ma, nonostante ciò, ha mantenuto intatti bellezza e fascino, facendo sognare tutti i fan che l'hanno amata nei panni dell'iconica ragazza di New York. Certo, sembra aver detto addio alla tv e alle serie ma in compenso è riuscita a reinventarsi, dando il via a una nuova esperienza nella moda. Continuerà a posare in nuovi shooting e campagne pubblicitarie?

I look glamour dell'ex Samantha di Sex & the City

Negli scatti realizzati per Farfetch Kim Cattrall ha sfoggiato due diversi look della collezione Spring/Summer 2022, entrambi all'insegna del glamour. Il capo chiave del primo outfit è un trench di raso color crema, lo ha abbinato a un top floreale e a una borsetta Prada in total red. Il secondo completo, invece, è con pantaloni neri a zampa, sandali mules rosa e una giacca pied de poule sui toni del fucsia e del celeste. "Kim è davvero un'icona, non solo per le sue scelte di stile, ma anche per quello che è come persona", ha dichiarato il direttore creativo di Farfetch, Yannis Henrion. Insomma, Samantha è tornata ma in una nuova veste fashion e chic e i nostalgici non potrebbero essere più felici.