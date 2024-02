Il ritorno di Cheap Monday: quando verrà lanciata la nuova collezione di jeans cult Ricordate Cheap Monday, il brand diventato il simbolo dell’estetica skater e punk nei primi anni 2000? Dopo aver chiuso i battenti qualche anno fa, ora sembra essere pronto per tornare sul mercato: ecco quando verrà lanciata una nuova collezione di jeans. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Cheap Monday, il brand che nei primi anni 2000 ha letteralmente spopolato con i suoi jeans skinny? Dopo aver chiuso i battenti nel 2018, ora sembra essere pronto per tornare sul mercato. Da sempre simbolo dell'estetica punk, skater ed emo, ha interpretato a lungo lo spirito impavido di un'intera generazione, dando ai giovani la possibilità di esplorare la propria creatività in modo libero, esprimendo se stessi senza tabù. Di recente è stato annunciato che i capi cult decorati con l'iconica etichetta con lo scheletro riempiranno ancora una volta gli scaffali dei negozi d'abbigliamento in tutto il mondo: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova era di Cheap Monday.

Come sarà il "nuovo" Cheap Monday

Era il 2008 quando H&M acquisì Cheap Monday e il suo iconico logo col teschio ma dopo appena 10 anni decise di interrompere le operazioni col brand, il motivo? L'industria della moda stava attraversando un momento di grandi cambiamenti con delle conseguenti difficoltà in fatto di vendite e profitti, cosa che costrinse il colosso svedese a chiudere il marchio simbolo della generazione punk. Oggi però le cose sono cambiate: i portavoce di H&M ha annunciato che Cheap Monday è pronto per tornare sul mercato, continuerà a mantenere invariati i suoi tratti distintivi ma verrà differenziata rispetto alle due altre etichette di prodotti per le giovani generazioni che appartengono al gruppo, ovvero Monki e Weekday.

Uno dei jeans iconici di Cheap Monday

Cheap Monday lancerà una collezione di jeans post punk e pop

Cosa proporrà il "nuovo" Cheap Monday? Una inedita collezione di jeans ispirata a "post punk & pop, underground music & art, nepo babies and true idols" (come si legge nel comunicato ufficiale). Stando alle indiscrezioni, le vendite dovrebbero partire la prossima estate: i diversi modelli potranno essere acquistati sul webstore weekday.com del gruppo scandinavo ma anche in negozi e rivenditori selezionati Weekday. Il brand col teschio, seppure rinnovato, continuerà a interpretare la creativa generazione dei più giovani, nonché un movimento culturale come l'indie rock.

