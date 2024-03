Conoscete l’outlet di Zara? Ecco perché potrebbe fare concorrenza a Shein e Temu Zara torna a puntare sul suo outlet, ossia un brand dello stesso gruppo e dall’estetica simile che possa competere con i prezzi bassi di Shein e Temu: ecco com’è nato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Zara, uno dei brand low cost più famosi, si sta scontrando con le politiche aggressive di brand come Shein e Temu, grandi colossi del fast-fashion, noti per i loro prezzi irrisori dall'impatto ambientale piuttosto negativo. Il gruppo Inditex, dunque, si prepara a passare al contrattacco lanciando il proprio marchio con prezzi bassissimi per entrare in concorrenza con i due brand cinesi. Ecco tutto quello che sappiamo sul outlet "fratello" di Zara.

Come si chiama e come nasce l'outlet di Zara

Lefties, questo il nome dell'outlet di Zara, è stato lanciato vent'anni fa eppure in pochi lo conoscono: è possibile trovarvi abiti, jeans e tanti altri indumenti che si trovano nel negozio spagnolo. Tutto a meno di 20 euro: un prezzo competitivo per far fronte alla sfida di Shein e Temu. Inditex, infatti ha deciso di rilanciare questo brand dopo anni in cui gli investimenti erano stati davvero pochi. Se si cerca su Google Italia "lefties" il primo risultato che compare è "Lefties spedisce in Italia?" poiché tra i 17 negozi in giro per il mondo non ne troviamo uno nel nostro Paese. Chi vuole fare acquisti dall'Italia, deve limitarsi al sito. Gli shop fisici sono in Medio Oriente, in Sud America a cui si aggiungono i 25 in Spagna, Paese natale del gruppo diretto da Amancio Ortega.

Un servizio fotografico di Lefties

Il rilancio di Lefties punta ad accaparrarsi una fetta di pubblico che si è allontanata da Zara che, da diversi anni, ha aumentato i prezzi di vendita proponendo anche un'estetica nuova. Ispirandosi al grande trend del quiet luxury, il brand spagnolo ha acquisito un'immagine più minimalista ed essenziale, collaborando con grandi fotografi e proponendo servizi in collaborazione con modelle iconiche. Quindi Lefties, che è già cresciuto tantissimo negli ultimi anni, propone una fascia di prezzo più bassa, cercando di attrarre nuovamente quei clienti che sono passati a Shein e a Temu. Addirittura in Portogallo, nel 2023, Lefties ha registrato più clienti di Zara. Seguiremo la parabola di questa sorta di outlet del brand spagnolo, soprattutto in caso di un'apertura di uno shop fisico in Italia.