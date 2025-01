Il ritorno di Bridget Jones: Renée Zellweger in rosa per la reunion con Hugh Grant

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Bridget Jones, la protagonista della commedia romantica che ha letteralmente spopolato all'inizio degli anni 2000? È tornata e sembra essere destinata a conquistare ancora una volta il botteghino. Il prossimo 13 febbraio, dunque alla vigilia di San Valentino, arriverà al cinema il sequel del lungometraggio iconico: si intitola Bridget Jones – Un amore di ragazzo e vedrà Renée Zellweger (alias Bridget) affrontare la morte del marito Mark Darcy. Tra i grandi ritorni ci sarà anche quello dello storico ex Daniel Cleaver, il personaggio interpretato da Hugh Grant, con il quale ieri alla prima londinese è andata in scena una attesissima reunion.

Il red carpet di coppia di Bridget Jones e Daniel Cleaver

Sono passati 24 anni dalla prima volta su un tappeto rosso di Renée Zellweger e Hugh Grant ma a quanto pare continuano a conservare lo stesso rapporto affiatato che da sempre li lega. Ieri sera hanno partecipato all'attesa prima a Londra di Bridget Jones – Un amore di ragazzo, facendo sognare tutti coloro che speravano in una reunion dei loro "alter ego". Tra abbracci e sorrisi, i due hanno incantato il pubblico con degli outfit super eleganti. Se l'attore ha puntato su un classico completo nero abbinato a una camicia bianca portata senza cravatta, la diva si è trasformata in una moderna Barbie con un lungo abito total pink. In quanti direbbero che ha raggiunto i 55 anni?

Renée Zellweger e Hugh Grant

Chi ha vestito Renée Zellweger alla prima londinese

Chi ha firmato il look di Renée Zellweger alla prima londinese del sequel di Bridget Jones? Seguita dalla stylist Petra Flannery, l'attrice ha rispolverato il trend "Barbie Girl" con un elegante abito in raso fucsia. Si tratta di un lungo tubino fasciante con il bustier strapless e la gonna lunga arricchita da un maxi strascico, la sua particolarità? Non si tratta di un capo "rubato" dalle recenti passerelle, è un pezzo vintage che fa parte della collezione Couture Autunno/Inverno 2000 di Pierre Balmain. Nel look di Renée non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, mentre ha rinunciato ai gioielli, così da portare l'attenzione solo sul vestito. Make-up dai toni naturali, capelli legati in un mezzo raccolto e sorriso smagliante: l'attrice è prontissima per godersi il successo della sua "nuova" Bridget.

Renée Zellweger in Pierre Balmain vintage