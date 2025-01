Il ritorno di Cameron Diaz: chi ha firmato il look nero per il primo red carpet dopo 5 anni di pausa

video suggerito

Il ritorno di Cameron Diaz: chi ha firmato il look nero per il primo red carpet dopo 5 anni Era da circa 5 anni che Cameron Diaz si era presa una pausa dai riflettori ma ora per lei è arrivato il momento di tornare su un red carpet internazionale. Ha preso parte alla prima del suo nuovo film Back in Action e ne ha approfittato per dare il meglio di sé in fatto di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Gennaio è sempre un mese di grande fibrillazione per il mondo hollywoodiano e non solo perché si dà ufficialmente il via alla stagione degli awards (che, come da tradizione, si conclude con gli Oscar), vengono anche presentati i film e le serie che faranno compagnia al pubblico nel nuovo anno. È il caso di Back in Action, creazione targata Netflix che vede il gran ritorno di Cameron Diaz al cinema. Negli ultimi 5 anni l'attrice era rimasta a debita distanza dai riflettori ma ora questa pausa dalla ribalta sembra essere terminata: ecco cosa ha indossato per la première del nuovo film, evento che ha rappresentato il suo ritorno su un red carpet internazionale.

Cameron Diaz in total black per il ritorno sul red carpet

Cameron Diaz ha raggiunto i 52 anni ma non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue, anzi, continua a essere un'icona di splendore e di stile. Lo ha dimostrato di recente alla prima del suo nuovo film Back in Action, evento che ha segnato il suo ritorno sul red carpet dopo 5 anni di pausa dai riflettore. La serata glamour è stata organizzata allo Zoo Palast di Berlino e l'ha vista sfilare accanto al collega Jamie Foxx in una versione elegante e chic. Per lei niente sontuosi abiti da sera o maxi gonne principesche, ha preferito la sobrietà del total black con un look dall'animo casual che potrebbe essere tranquillamente sfoggiato anche durante la normale quotidianità.

Cameron Diaz in Gucci

Il look casual col maxi cappotto

Per il gran ritorno sul red carpet dopo 5 anni Cameron Diaz si è affidata a Gucci, Maison guidata da Sabato De Sarno che ha firmato il suo outfit dark. L'attrice ha abbinato un paio di jeans in denim nero, un modello over a vita alta, a un top trasparente col collo alto (lo ha indossato con sotto una canotta intima che ha ridotto l'effetto vedo non vedo). Il capo chiave del look è però il cappotto di lana con l'abbottonatura doppiopetto, così lungo da dare vita a una sorta di strascico. Niente tacchi, la diva ha preferito un paio di mocassini raso terra, mentre per quanto riguarda i gioielli ha optato per dei maxi orecchini gold. Raccolto messy, rossetto rosso e sorriso stampato sulle labbra: Cameron sembra essere prontissima per tornare alla conquista di Hollywood.