Il ritorno della fantasia vichy: Lady Amelia Windsor è la reale più chic della primavera

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Chelsea Flower Show ed è la più grande e famosa esposizione floreale della Gran Bretagna che ogni anno riesce ad attirare l'attenzione di innumerevoli visitatori, primi tra tutti i membri della Royal Family. Al momento, però, i Windsor sembrano aver disertato l'appuntamento a causa dei problemi che alcuni di loro stanno affrontando da qualche mese a questa parte: Camilla, ovvero la rappresentante della corona che sta apparendo più spesso in pubblico in questo periodo, preferisce presenziare quasi esclusivamente a eventi istituzionali. L'arrivo di Lady Amelia Windsor, dunque, non poteva che fare un certo scalpore, anche perché è riuscita a imporre il trend da seguire in queste ultime settimane di primavera.

Amelia Windsor rilancia gli abiti a quadretti

Lady Amelia Windsor è la cugina di secondo grado di re Carlo III, la 43esima rappresentante reale nella linea di successione al trono, e non sorprende che questo profondo legame con la Royal Family la renda spesso "bersaglio" dei media. Nelle ultime ore si è parlato molto di lei perché, avendo lavorato con il team di Kent Wildflower Seeds, è tornata da Venezia per partecipare all'inaugurazione della nuova edizione del Chelsea Flower Show. Complice il fatto che è stata accolta da temperature particolarmente miti, ne ha approfittato per lanciare il trend da seguire in queste ultime settimane di primavera: quello degli abiti a stampa vichy, ovvero con i micro quadretti.

Il look primaverile di Amelia Windsor

L'abito scelto da Lady Amelia Windsor sembra essere destinato a diventare il più richiesto delle prossime settimane: si tratta di un modello con la gonna lunga e a balze, lo scollo all'americana e un bustier elastico come quelli che andavano di moda negli anni '90, la sua particolarità? È decorato all-over con l'iconica fantasia vichy declinata in bianco e rosso. La principessa ha detto no ai tacchi, si è adeguata al mood sbarazzino dell'evento con un paio di comode sneakers bianche. Insomma, i quadretti colorati sono tornati e a quanto pare domineranno le ultime settimane di primavera: in quanti prenderanno ispirazione dalla scelta di stile di Amelia?

