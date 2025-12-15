Il rito portafortuna di Carlo Conti a Sarà Sanremo 2025: perché ha indossato la giacca di Settembre

Carlo Conti e Settembre

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2026. Abbiamo il conduttore, abbiamo la lista dei Big in gara, sappiamo chi sono le nuove Proposte. Carlo Conti nelle prossime settimane svelerà chi lo affiancherà quest'anno sul palco, per il suo ultimo Festival. Ora non resta che dare il via al conto alla rovescia: l'appuntamento con la kermesse è da martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio. Quella del 2025 è stata un'edizione positiva in termini di ascolti e di gradimento del pubblico, dunque ci sono molte aspettative e tanta posta in gioco. A Sarà Sanremo 2025, domenica sera, sono stati anche annunciati i titoli delle canzoni in gara, per ingolosire ancora di più fan e pubblico in vista della fatidica settimana sanremese. Sul palco, in apertura di puntata, è salito anche Settembre, vincitore tra le Nuove Proposte l'anno scorso col brano Vertebre.

Carlo Conti indossa il gubbotto di Settembre a Sarà Sanremo 2025

Prima di esibirsi sulle note della sua canzone, il 24enne napoletano ha ringraziato il conduttore e ha ammesso di aver vissuto un anno intenso e speciale: "Sanremo mi ha cambiato la vita" ha detto. A chi accederà quest'anno alla gara ha dato un solo consiglio: "Bisogna divertirsi e bisogna voler quel palco a tutti i costi". Dopo aver cantato, c'è stato un breve siparietto tra i due. Carlo Conti ha voluto replicare un gesto portafortuna, un piccolo rito scaramantico che in passato ha dato parecchie soddisfazioni! Carlo Conti gli ha detto: "Stavo pensando una cosa. Ho fatto un gesto, che poi è diventata una delle cose di voi giovani, un meme: l'ho fatto con Mahmood e gli ha portato fortuna, l'ho fatto con Achille Lauro e gli ha portato fortuna. Lo voglio fare anche con te. Mi fai fare un giro col giubbotto?". Con queste premesse, si prospetta un 2026 da sogno per Settembre!

Lo scambio di giacche tra Mahmood e Carlo Conti a Sanremo 2025

Il rito della giacca, in effetti, è un momento che a quanto pare porta bene. La prima volta, Carlo Conti lo ha fatto al TimSummerHits con Mahmood. Era il 13 giugno 2024: si erano scambiati il capospalla sul palco, davanti a una divertita Andrea Delogu. Il conduttore aveva indossato la camicia del cantante e quest'ultimo aveva preso la sua giacca elegante e la clip era diventata virale, proprio per la differenza dello stile dei due: da una parte un artista eclettico, camaleontico, all'avanguardia, spesso con look genderless e dall'altra parte un professionista legato a un'immagine estremamente classica, elegante e più ricercata. Il rituale lo avevano ripetuto poi proprio a Sanremo 2025, nella quarta serata: Mahmood era salito in scena per esibirsi con un mix dei suoi grandi successi e lo show era culminato con lo scambio. In quell'occasione, Carlo Conti gli aveva rubato anche gli occhiali di cristalli. Il tutto è avvenuto a sublimazione di mesi di grande successo per Mahmood, dopo Tuta Gold, il brano sanremese del 2024. Chissà se rivedremo il siparietto anche all'Ariston a febbraio!