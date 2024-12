Il principe William e Kate Middleton diventano palline di Natale (da oltre 40 euro l’una)

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

I Windsor sono la Royal Family più amata al mondo, tanto che praticamente tutti i suoi membri vengono considerati vere e proprie celebrità. Negli ultimi mesi si è parlato molto di Kate Middleton a causa della sua lotta contro il cancro e, ora che è tornata ufficialmente agli impegni pubblici dopo la fine delle chemio, i sudditi non potrebbero essere più felici. Quale migliore occasione del Natale per celebrarla con un'idea speciale? Ecco qual è l'accessorio a tema Royals da appendere sull'albero che sta letteralmente spopolando sia in Gran Bretagna che nel resto d'Europa.

L'omaggio natalizio a William e Kate

Se fino a qualche anno fa il simbolo "pop" della monarchia britannica era la regina Elisabetta II, alla quale sono stati dedicati i più svariati quadri e gadget originali, ora ad aver preso il suo posto sembrano essere Kate Middleton e il principe William. Sebbene non siano ancora sul trono, i principi del Galles hanno conquistato tutti con la loro semplicità, la loro eleganza e la loro infinita disponibilità e non sorprende che siano stati milioni i sudditi in apprensione per le condizioni di salute di Kate. Ora che finalmente il peggio è passato il grande magazzino di lusso britannico, Selfridges, ha pensato bene di dedicargli un originale omaggio natalizio.

Selfridges

Quanto costano le palline di Natale "reali"

Da quando si è dato ufficialmente il via alle feste di Natale, Selfridges ha lanciato sul mercato delle palline a tema Royal, perfette per seguire il trend degli alberi addobbati in modo originale. Riproducono le sembianze di William e Kate: entrambi appaiono sorridenti e a mezzo busto in versione cartoon con indosso dei look ufficiali da serata di gala. Lui sfoggia la divisa militare d'ordinanza, lei un abito da sera total white con spalline gioiello e spilla dell'Ordine della Royal Family sul petto. Qual è il prezzo di queste "chicche"? 40 sterline l'una (poco più di 48 euro) e la cosa particolare è che sono disponibili anche con il volto di re Carlo III e di sua moglie Camilla. In quanti non resisteranno alla tentazione di trasformare il proprio albero nella corte dei Windsor?

Selfridges