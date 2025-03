video suggerito

Il premio di consolazione per chi non vince l'Oscar: regali per un valore di 200 mila euro Solo alcuni dei candidati all'Oscar ricevono una gift bag piena di regali: ecco cosa contiene il sostanzioso pacchetto di quest'anno.

A cura di Giusy Dente

Zoe Saldana in custom Saint Laurent, gioielli Cartier

Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldana: sono alcuni dei nomi dei vincitori che hanno trionfato nella notte degli Oscar 2025 e che quindi hanno portato a casa la preziosa statuetta. Ma chi non vince, non torna a casa a mani vuote. Esiste una sorta di "premio di consolazione" che viene consegnato solo a 25 tra i candidati che non si aggiudicano l'Oscar.

Quanto vale la gift bag per gli ospiti

Per il 23esimo anno consecutivo, la società di marketing Distinctive Assets con sede a Los Angeles si è occupata di realizzare le gift bag per omaggiare i principali candidati agli Oscar 2025. La confezione reca la scritta "Everybody Wins" e contiene 60 regali per un valore totale di quasi 200.000 dollari, inseriti in una borsa di alta gamma Nomatic. C'è davvero di tutto all'interno, anche pensierini piuttosto originali!

Instagram @swagassets

Lash Fary, il fondatore di Distinctive Assets, in un'intervista rilasciata alla CNBC ha spiegato che dopo 30 anni cerca sempre di superare se stesso, anche se diventa sempre più difficile:

Il mio obiettivo quando realizzo questa borsa è inserire della roba fantastica che mi piacerebbe tanto avere se fossi una celebrità. Maison Construction ha pensato a un dono completamente trasferibile. I candidati possono darlo a un amico, un familiare o un vicino, chiunque ne abbia bisogno.

Mikey Madison in Dior

Cosa contiene la bag per chi non vince l'Oscar

Non a tutti i candidati viene offerta la costosa borsa regalo, ma solo ai candidati nelle quattro categorie principali di recitazione, nonché ai candidati alla regia e al conduttore (quest'anno Conan O’Brien). Uno dei motivi per cui Distinctive Assets non vengono consegnati a tutti i candidati della serata è l'elevato costo di ogni lotto, che si aggira sempre attorno ai 100 mila euro. Quest'anno è andata addirittura meglio, con una bag di valore raddoppiato rispetto agli anni precedenti: ogni borsa Everyone Wins vale 206.650 euro.

Demi Moore in Giorgio Armani Privé

L'omaggio comprende prodotti a base di cannabis, un soggiorno di quattro notti in un resort alle Maldive del valore di 23.000 dollari, un altro soggiorno da 5.200 dollari in un hotel a cinque stelle di Barcellona, la possibilità di effettuare un test genetico da 25.000 dollari per ricostruire l'albero genealogico del candidato. Immancabili i prodotti per la skinare. C'è persino un trattamento di liposuzione presso una clinica della Florida. Insomma, anche i mancati vincitori avranno modo di consolarsi tra un trattamento e una vacanza, sognando di accaparrarsi in futuro la statuetta.