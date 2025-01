video suggerito

Il Louvre ospita la sua prima mostra di moda: da Dior a Versace, gli abiti diventano opere d'arte Si chiama Louvre Couture, Art and Fashion: Statement Pieces ed è la prima mostra a tema fashion arrivata al Louvre di Parigi. Celebra gli stilisti che hanno fatto storia, dando prova del fatto che gli abiti possono essere vere e proprie opere d'arte.

A cura di Valeria Paglionico

Collezione Haute Couture A/I 2006-2007 di John Galliano per Christian Dior

La moda può essere considerata una moderna forma d’arte? Assolutamente sì e a dimostrarlo è un’esclusiva mostra che ha appena debuttato al Louvre di Parigi. Tra opere iconiche come la Gioconda di Leonardo, Amore e Psiche di Antonio Canova e La libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix, a partire dal 24 gennaio nel museo francese è possibile anche ammirare Louvre Couture, Art and Fashion: Statement Pieces. Si tratta di un’esposizione curata da Olivier Gabet dedicata a 45 stilisti che hanno fatto la storia del fashion system, da Coco Chanel a Yves Saint Laurent: tra innumerevoli capi e accessori unici nel loro genere, l’obiettivo è dimostrare che arte e moda sono da sempre strettamente connesse.

Perché il Louvre ha ospitato una mostra a tema moda

Louvre Couture, Art and Fashion: Statement Pieces è la prima mostra di abiti ospitata dal rinomato museo francese ma, più che un “esperimento”, sembrerebbe essere solo un consolidamento di un profondo legame che va avanti da secoli. La moda è da sempre una fonte d’ispirazione dell’arte contemporanea: è rottura con le convenzioni, innovazione, cambiamento e riesce a influenzare in modo evidente l’estetica sociale.

Demna per Balenciaga

L’esclusiva mostra in corso fino al 21 luglio non è una semplice celebrazione dei 45 stilisti che si sono distinti per talento nel settore, è uno spaccato degli ultimi 60 anni di storia ma realizzato attraverso abiti cult, accessori d’archivio ma anche arazzi, ceramiche, ritratti e sculture. "È molto importante per il Louvre continuare ad aprirsi alle nuove generazioni e dare il proprio piccolo contributo alla comprensione del mondo odierno. È esattamente ciò che fa questa mostra", ha affermato Laurence des Cars, presidente del museo.

Collezione P/E 2010 di Alexander McQueen

Quali sono gli abiti iconici in mostra al Louvre

Su uno spazio di quasi 9.000 metri quadrati sono esposti 65 abiti e infiniti accessori, il loro comune denominatore? Sottolineare il profondo legame che è sempre esistito tra il mondo della moda ei più grandi capolavori conservati nel museo. Ad aprire l’esposizione è la “donna guerriera” di Dior, per la precisione il maxi abito metallico con elmo piumato e manica armatura che John Galliano aveva inserito nella collezione Haute Couture A/I 2006-2007.

Christian Dior

Chiamato "Musée du Louvre", è ancora oggi l'unico pezzo nella storia dell'Alta Moda ad aver preso il nome da un museo. Si continua con un vestito di cristalli di Dolce & Gabbana ispirato ai mosaici dell'XI secolo di Santa Maria Assunta a Torcello, con l’abito in rete metallica di Gianni Versace del 1997 che ha richiesto 600 ore di lavoro per essere portato a termine, con una creazione di Balenciaga con armatura stampata in 3D e con un look Dior con un motivo del Re Sole (posizionato davanti a un ritratto barocco dello stesso Luigi XIV). In circa 2 ore di visita si ammirano creazioni fashion uniche nel loro genere, qual è il prezzo della mostra? 22 euro e il biglietto permette di accedere anche alle collezioni permanenti.