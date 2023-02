Il look teddy bear di Brad Pitt: anche l’attore segue l’ultimo trend orsacchiotto Da New York arrivano le prime immagini di Brad Pitt sul set del suo nuovo film. Indossa un caldo look bianco di pile in linea con la tendenza furry del momento.

A cura di Giusy Dente

Brad Pitt e George Clooney stanno lavorando di nuovo insieme. I due sono impegnati sul set di un film dal titolo Wolves (thriller scritto e diretto da Jon Watts) in cui non ricoprono solo i ruoli di attori protagonisti. Sono anche produttori, con le rispettive società Plan B Entertainment e Smoke House Pictures. Entrambi si sono dimezzati lo stipendio pur di garantire che il film ottenesse anche un'uscita nelle sale cinematografiche, oltre a quella su Apple TV Plus. Sembra quindi che abbiano molto a cuore quest'opera, su cui infatti ci sono molte aspettative. La storia racconta di due killer di Harlem abituati a lavorare da soli, a cui viene assegnato lo stesso lavoro: si ritrovano dunque uno accanto all'altro in missione.

Brad Pitt sul set del nuovo film

Brad Pitt e George Clooney hanno lavorato insieme in Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen, A prova di spia. Sono entrambi attori amatissimi e la notizia della loro presenza a distanza di oltre 10 anni in un film di prossima uscita, ha immediatamente mandato in tilt i fan. Dal set di Wolves stanno giungendo le prime immagini. L'ex marito di Angelina Jolie ha condiviso su Instagram alcuni scatti. Il 59enne ha uno stile molto stravagante e giovanile. Non è la prima volta che di recente stupisce con le sue scelte. Ha fatto molto parlare di sé quando ha sfilato in gonna sul red carpet della premiere di un suo film, dimostrando la sua apertura verso le sperimentazioni e verso la moda genderless, in nome di un'idea di mascolinità non tossica e che nulla ha a che vedere con l'abbigliamento.

Lo si vede con indosso una tuta furry bianca in stile anni 2000. Il completo in pile è composto da pantaloni oversize con toppe sulle ginocchia e pannelli rossi, felpa con orlo asimmetrico e sfilacciato posta sopra a T-shirt bianca. A completare il look un paio di scarpe slip-on, occhiali da sole scuri e cappellino pescatore "peloso". Quest'ultimo è l'accessorio del momento: fa parte dei winter look cozy di tantissime celebrities che lo hanno scelto per essere trendy col freddo. Lo ha indossato anche Chiara Ferragni. Decisamente più sobrio il look del collega George Clooney, con un paio di jeans scuri, sneakers bianche con dettagli verdi, cappotto doppiopetto e occhiali con lenti specchiate colorate. Non è chiaro se i due fossero vestiti con abiti proprio o se in quel momento stesso indossando quelli dei rispettivi personaggi.