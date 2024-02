Il drastico cambio look di Bianca Atzei: ora ha i capelli rossi a effetto bicolor Bianca Atzei ha deciso di cambiare look in vista della primavera ormai alle porte. Ha detto addio ai capelli neri, ora sfoggia un’adorabile chioma rossa a effetto bicolor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Atzei sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: al di là dei successi professionali, ha finalmente realizzato il grande sogno di diventare mamma. Da poco più di un anno ha messo al mondo il piccolo Noa Alexander, il primo figlio nato dall'amore con il compagno Stefano Corti. I due sono innamoratissimi e affiatati e ne hanno data l'ennesima prova la scorsa domenica a Verissimo dove, intervistati dalla "padrona di casa" Silvia Toffanin, si sono raccontati tra aneddoti simpatici e dediche romantiche. Nonostante preferisca dare assoluta priorità alla maternità piuttosto che ai palcoscenici, la cantante continua mantenere un rapporto diretto con i fan attraverso i social. È proprio sul suo profilo che ha rivelato un dettaglio di stile davvero inedito con cui ha rinnovato la sua immagine.

Bianca Atzei dal parrucchiere

È tempo di grandi cambiamenti per Bianca Atzei ma questa volta i progetti professionali non c'entrano nulla, nelle ultime ore ha fatto visita al parrucchiere di fiducia per rinnovare la sua immagine in modo inedito. Affidatasi a Roberto Farruggia dei saloni Aldo Coppola, uno degli hairstylist più amati dalle star, si è lasciata immortalare al motto di "Change…siete pronti?" alla postazione lavaggio poco prima del cambio drastico. Che si tratti di una decisione presa in vista della primavera alle porte o semplicemente di una piccola rivoluzione messa in atto per attirare le attenzioni dei media, l'unica cosa certa è che la cantante è apparsa quasi irriconoscibile al termine dell'intervento del parrucchiere.

Bianca Atzei dal parrucchiere

La chioma bicolor di Bianca Atzei

La cantante di origini sarde ha detto addio ai capelli nero corvino che sfoggiava fino a qualche giorno fa, ha pensato bene di puntare su una tintura rossa sui toni del mogano. La cosa particolare è che non ha scelto un colore uniforme: ha decolorato dalle radici alle punte la parte della chioma all'altezza della nuca, mentre per il resto ha preferito un castano cioccolato.

Il nuovo look di Bianca Atzei

In questo modo la nuova nuance è visibile solo quando porta i capelli più lunghi poggiati sul décolleté, dando vita a un originale effetto bicolor. Sui social ha documentato la trasformazione con le didascalia "Change", ovvero "Cambiamento". In quanti prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco di novità alla primavera?