Il cerchietto imbottito nero è l’accessorio da avere questo autunno Il cerchietto è stato riproposto da Prada nel 2019, ma al Met Gala di quest’anno è tornato come l’accessorio più cool per la prossima stagione.

A cura di Arianna Colzi

Un cerchietto nella sfilata di Prada nella collezione Primavera/Estate

È un trend che non muore mai, quello del cerchietto per capelli. Presente sui red carpet e come accessorio cool nelle sfilate delle grandi Maison, anche le star hanno dimostrato di non sapervi rinunciare, sia d'estate sia d'inverno. In questo autunno, il modello che sembra andare per la maggiore è il cerchietto imbottito, un must che risale addirittura agli anni '20. Da Chiara Ferragni a Kate Middleton, ognuna di loro sceglie un modello e un colore diverso a seconda della palette di riferimento.

Chiara Ferragni con un cerchietto nero imbottito Prada

Da Chiara Ferragni a Jennifer Lawrence: le star amano il cerchietto bombato

Se negli anni Novanta il cerchietto nero bombato veniva indossato anche da Hillary Clinton, è stata la collezione Primavera/Estate 2019 di Prada a riproporlo come accessorio da avere: la Signora aveva scelto di riproporli in mille varianti e con tantissimi colori. Rimanendo in

politica, la poeta Amanda Gorman, per la cerimonia di apertura del mandato di Joe Biden a Washington, indossò un iconico cerchietto bombato color rosso proprio della collezione di Prada 2019, dando vita ad un bellissimo contrasto con l'abito giallo. Anche la Principessa del Galles, Kate Middleton, è un'amante di questo accessorio: celebre è rimasta l'occasione in cui scelse di indossare uno nero di Zara che costava solo 4 dollari. Anche Chiara Ferragni lo usa come accessorio per i capelli sia in oro per le festività, sia nero in velluto a contrasto con i suoi capelli biondi.

Amanda Gorman con un cerchietto Prada

Il cerchietto è il must have del momento

Il ritorno del trend del cerchietto è stato segnato dal Met Gala 2023 che si è tenuto lo scorso maggio: lì ad indossarlo furono Emma Chamberlain in un colore azzurro pastello e la cantante Cardi B che optò anche lei per il nero in velluto. Anche Jennifer Lawrence, tornata da poco sulle scene con un nuovo stile quite luxury, per la prima del suo nuovo film Fidanzato in affitto, ha scelto, lo scorso giugno, un cerchietto nero imbottito da abbinare all'abito Stella McCartney.