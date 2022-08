Il bracciale da quasi 2500 euro di Valentina Ferragni: cosa significa l’occhio sul gioiello Tra i braccialetti colorati realizzati con perline di plastica, non è sfuggito il prezioso gioiello al polso di Valentina Ferragni, in oro e zaffiri. L’occhio è un simbolo dal significato profondo.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni ha una vera e propria passione per i gioielli: non a caso nella sua avventura imprenditoriale di successo, ha scelto un brand che porta il suo nome e che produce proprio bracciali, collane e orecchini. A contraddistinguerli, è l'iconica V riportata su ogni creazione. L'influencer nei suoi look non manca mai di inserire i coloratissimi preziosi del suo marchio. M al suo polso non è passato inosservato un bracciale molto particolare, che appartiene a un brand molto amato in casa Ferragni.

Le sorelle Ferragni amano i gioielli con l'occhio

Il brand di Chiara Ferragni ha, come simbolo, l'ormai inconfondibile occhietto stilizzato con la pupilla azzurra e le lunghe ciglia. Il logo ha avuto una storia anche piuttosto complicata: l'imprenditrice ha potuto registrare il brand (che esiste dal 2015) solo pochi anni fa, dopo aver vinto una causa. La questione era arrivata fino al Tribunale dell’Unione Europea, perché una società olandese di nome Chiara sosteneva che quell'occhietto cartoon fosse troppo simile al proprio logo. L'occhio è un simbolo dunque a lei caro, se lo è anche tatuato sull'anulare della mano sinistra e compare su alcuni gioielli che indossa.

Non sono gioielli del proprio brand, bensì firmati Netali Nissim. Il brand porta il nome della sua creatrice: figlia di un commerciante di pietre preziose, la designer è cresciuta a Milano e lavora a New York, ma realizza i suoi gioielli in Italia. Ed è amica dell'influencer che infatti, possiede diverse creazioni del marchio. E non è la sola. Anche sua sorella Valentina ama molto i gioielli di Netali Nissim, tutti caratterizzati dal simbolo dell'occhio. Ne ha sfoggiato uno di recente, messo al polso assieme a una serie di gioiellini con perline di plastica (i gioielli anni Novanta sono di nuovo di moda). Quello di Valentina Ferragni è un bracciale in oro rosa 18 carati, impreziosito da zaffiri rosa: costa 2500 dollari (dunque 2400 euro circa). Nella collezione del brand, alcune creazioni con diamanti superano anche i 15 mila euro.

Il significato dell'occhio

Nella linea firmata Netali Nissim ricorrono sia l'occhio che l'hamsa (o mano di Fatima). Sono due simboli spirituali dal significato profondo. La mano di Fatima nella cultira mediorientale indica protezione, ma è anche un augurio di felicità e buona salute. L‘occhio riportato sul bracciale di Valentina Ferragni contiene invece messaggi di amore, forza e positività. È un amuleto portafortuna che tiene lontana la cattiva sorte e che attira la ricchezza, ma che protegge anche: un occhio per stare in guardia dagli occhi cattivi dei nemici fissi su di noi.