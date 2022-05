I regali last minute per la Festa della Mamma: come stupirla con l’idea perfetta Dall’orologio gioiello alla lampada di design, ecco le idee regalo di tendenza per la Festa della Mamma 2022 (perfette anche all’ultimo secondo!)

A cura di Beatrice Manca

Una coccola beauty, un pezzo di arredamento di design o una giacca impermeabile per partire all'avventura. L’8 maggio si celebra la Festa della Mamma e trovare il regalo perfetto dell'ultimo minuto non è sempre facile. Niente panico: questa guida è pensata per accontentare tutte le mamme – dalla patita di moda all'amante della vita all'aria aperta – con regali chic e di tendenza, pensati per durare nel tempo. Idee e consigli da usare tutto l'anno, non solo domenica: chi ha detto che dobbiamo essere grati alle mamme solo un giorno all'anno?

I gioielli da regalare per la Festa della Mamma

Sembra scontato ripeterlo, ma un gioiello è per sempre: un ciondolo o un paio di orecchini sono un piccolo momento di amore da indossare e da custodire nel tempo, in ricordo di un momento speciale. Le tendenze della stagione? Orecchini pendenti con pietre colorate, perfetti per l'estate, o anelli a fascia, un pezzo singolo che spicchi anche da solo.Se vostra madre ama la praticità e il design minimalista puntate su un orologio con cinturino in maglia metallica: discreto ed elegante, si porta in ogni occasione ed è sempre chic.

Festa della mamma, i regali di design per la casa

Sono (per fortuna) finiti i tempi in cui la cucina era il regno delle mamme e ogni occasione era buona per regalare un elettrodomestico o un grembiule. Il regalo giusto per chi ama divertirsi l'arredamento? Un cuscino particolare, con colori acquerello o ricami esotici, una lampada di design, una moka spiritosa o un vassoio per viziarla con la colazione a letto (pieno di leccornie, s'intende!).

Maison Du Monde

I regali per la mamma perfetti per il tempo libero

Cosa c'è di più bello che condividere una passione con la propria madre? Per farla felice con un regalo dell'ultimo minuto si può regalare una gift card che le permetta di godersi le sue passioni: un carnet di ingressi al cinema o a teatro, due biglietti per un concerto o un corso da fare insieme, dalla cucina etnica allo yoga. Magari con un tappetino colorato come incentivo!

Cosa regalare a una mamma che ama stare all'aria aperta

Maggio è tempo di gite e passeggiate nella natura: se volete far felice un'appassionata di trekking puntate su borracce, giacche impermeabili o uno zaino tecnico per partire all'avventura. Al netto dei capricci del meteo, quale miglior modo di festeggiare che una domenica nel bosco o al lago?

I regali per la mamma appassionata di moda

Se cercate un regalo last minute ma non volete cadere negli stereotipi, lasciatevi guidare dalle tendenze del momento: un paio di sandali colorati, un abito floreale o un pigiama di seta saranno sicuramente apprezzati e non resteranno nel cassetto. L'estate si avvicina: quale migliore occasione per regalare un paio di occhiali da sole o una borsa in paglia intrecciata per le prime giornate all'aperto?

Rituals Cosmetics

I regali beauty per la festa della mamma

La vostra mamma è sempre di corsa e non si ferma un istante? Regalatele una coccola di bellezza per viziarsi e rilassarsi: dal contorno occhi alle creme multiactive, con i giusti prodotti anche una doccia rilassante si può trasformare in una spa.