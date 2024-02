I preparativi di Geolier per le esibizioni di Sanremo: in camerino ha un barbiere personale Come si prepara Geolier alle esibizioni di Sanremo 2024? Lo ha rivelato sui social, dove si è immortalato in camerino alle prese col suo piccolo segreto beauty. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Geolier è uno dei Big più amati della 74esima edizione del Festival di Sanremo: con la sua I p' me, tu p' te ha fatto discutere fin da prima che l'evento cominciasse e ancora oggi le polemiche non si sono placate, visto che in molti continuano a non guardare di buon occhio il testo completamente in napoletano. Il pubblico che lo ha votato, però, sembra essere in totale disaccordo con la questione, tanto da avergli permesso di conquistare il primo posto nella classifica temporanea della seconda serata, quella in cui si sono esibiti solo 15 dei cantanti in gara. Sul palco appare sempre sofisticato tra dettagli eleganti e accessori in pieno stile street, ma cosa fa in camerino per prepararsi?

Lo streetstyle di Geolier a Sanremo 2024

Siamo sempre stati abituati a vedere gli artisti in abiti classici e formali sul palcoscenico dell'Ariston ma Geolier è tra coloro che quest'anno hanno portato una ventata di modernità all'Ariston, stravolgendo il tradizionale dress code legato all'evento.

Geolier in Dsquared2

Ha dato il via a questa piccola rivoluzione fin dalla sfilata sul green carpet inaugurale, alla quale ha partecipato con una comoda tuta del Napoli (un omaggio alla sua città). Per la prima serata ha puntato sugli scintillii con un completo glitter firmato Dsquared2, non lo ha abbinato a una semplice camicia ma a una canotta scollata e dark. Nella seconda puntata è tornato allo steetstyle con un gilet a effetto piumino e una t-shirt completamente trasparente.

Geolier in Les Hommes

Il segreto beauty di Geolier

Poco prima di salire sul palcoscenico sanremese per la seconda volta, Geolier ha condiviso sui social delle Stories direttamente dal camerino. Oltre ad aver spiegato come fare per televotarlo, ha anche rivelato il segreto di cui si serve regolarmente per apparire perfetto all'Ariston. Il cantante nel backstage ha un barbiere personale che gli spunta i capelli poco prima della performance. Certo, la chioma non cresce in modo spropositato in meno di 24 ore ma è chiaro che si tratta di una piccola "coccola beauty" che si concede per essere ancora più glamour e sicuro di sé. In quanti sognano di fare lo stesso prima di un evento importante?

Geolier col barbiere personale nel backstage