I Maneskin dopo Sanremo volano a Parigi: Victoria si esibisce in reggicalze e collant strappati Dopo aver infiammato il palco dell’Ariston, i Maneskin sono volati in Francia per un’altra esibizione. Victoria ha scelto uno dei suoi audaci look.

A cura di Giusy Dente

I Maneskin sono alle prese con un periodo denso di appuntamenti professionali e per questo sono continuamente in viaggio, tra concerti, premiazioni, eventi, interviste. La band pochi giorni fa era a Los Angeles, alla cerimonia di consegna dei Grammy. Purtroppo non hanno portato a casa il prestigioso premio, ma non si sono persi d'animo e sono già proiettati verso le prossime sfide. Dopo Los Angeles sono rientrati in Italia: i quattro si sono esibiti al Festival di Sanremo 2023, infiammando l'Ariston col loro rock'n'roll. Il gruppo è poi partito ancora, alla volta di Parigi, per un altro coinvolgente concerto. Hanno travolto il pubblico con la loro musica e i loro look audaci.

Lo stile di Victoria De Angelis

La band ha tenuto un concerto al Casino de Paris in occasione dell'evento, dedicato alla musica Rock, Europe 2 Exclusif. I Maneskin si sono esibiti davanti a circa 2000 persone per celebrare l'uscita di Rush, il nuovo album, ma oltre ai brani nuovi c'è stato tempo anche per grandi successi meno recenti come Beggin, Zitti e buoni, Gossip. Hanno poi concluso lo spettacolo con la hit I Wanna Be Your Slave. Il pubblico è impazzito per le performance: il gruppo è coinvolgente e sa imporsi con energia in ogni occasione. Oltre al talento musicale, i Maneskin hanno dalla loro parte anche uno stile unico e riconoscibile: ciò che indossano riflette la loro anima e ciò che vogliono comunicare, parlano di libertà anche coi vestiti, che sono un invito a essere sempre se stessi.

Victoria, la bassista, in passato ha vissuto in modo conflittuale il rapporto con la propria immagine, vittima degli stereotipi e delle aspettative sociali. Si è liberata di queste sovrastrutture e oggi ha acquisito uno stile tutto suo, audace e consapevole, quello di chi rivendica il diritto a mostrare il proprio corpo senza doversene vergognare, senza dover per questo attirare offese gratuite. È una persona libera che rifiuta schemi e imposizioni.

Victoria suona in reggicalze

Quando è sul palco Victoria ama osare con look trasgressivi e di carattere. A Sanremo si è esibita in body e calze strappate, che hanno reso il suo outfit ancora più rock. A Parigi ha continuato sulla stessa scia stilistica, sfoggiando un altro sexy look dei suoi. A un paio di shorts neri ha abbinato un gilet con bottoncini e scollo a V, completando l'outfit con un paio di stivali col tacco. Ma a rendere sensuale il tutto, c'era un dettaglio ben preciso: reggicalze e collant scuri, anche in questo caso smagliati posteriormente.