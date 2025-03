video suggerito

I look “nudi” più audaci degli Oscar 2025: Julia Fox coperta solo da capelli, Olivia Wild in mutande Agli Oscar 2025 non sono mancati i look audaci che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. A trionfare è stato l’effetto nudo, da Julia Fox coperta solo da capelli a Olivia Wilde in mutande: ecco le foto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli Oscar 2025 si sono appena conclusi e i media internazionali non possono fare a meno di parlare dei vincitori, da Mikey Madison eletta a sorpresa Miglior attrice ad Adrien Brody, che grazie alla sua interpretazione in The Brutalist si è aggiudicato la statuetta per il Miglior attore protagonista. A farla da padrone durante l'evento sono stati le star che hanno sfilato sul red carpet che, come da tradizione, si sono sfidate a colpi di stile. Se da un lato alla cerimonia di premiazione al Dolby Theatre ha trionfato l'eleganza, durante il party post-Oscar organizzato da Vanity Fairsono state moltissime le celebrities che hanno lasciato spazio all'audacia: ecco i look nudi che hanno fatto più scalpore.

I nude look più chic degli Oscar 2025

I nude look sono i più trendy del momento e a darne l'ennesima prova sono state le star che hanno partecipato al party degli Oscar di Vanity Fair. A declinare l'effetto vedo non vedo in chiave super chic è stata Bianca Balti, apparsa eterea in color panna con gonna di seta dalla silhouette fasciante e casacca-mantella in delicato tessuto trasparente che ha lasciato il seno in vista (tutto firmato Fendi Couture)

Bianca Balti in Fendi Couture

A farle concorrenza in fatto di sensualità è stata Olivia Wilde, che ha invece preferito la raffinatezza di Chloé, Maison che ha realizzato per lei un maxi dress in stile gitana completamente trasparente. Le ruches hanno coperto il décolleté nudo messo in evidenza dalla scollatura profonda, mentre la gonna ha rivelato chiaramente gli slip coordinati dai dettagli in pizzo.

Olivia Wilde in Chloé

Zoe Kravitz con l'oblò trasparente sul lato b

Decisamente più provocatoria è stata Julia Fox, che per il red carpet del party di Vanity Fair sembra aver preso ispirazione da Bianca Censori, moglie del suo ex Kanye West. Sul red carpet dell'evento ha infatti sfilato coperta solo da ciocche di capelli extra long, piazzate ad hoc su parti intime e capezzoli.

Julia Fox in Dilara Findikoglu

Sebbene sembrasse nuda, in realtà indossava un vestito della designer Dilara Findikoglu, un modello realizzato con un unico strato di tulle color carne. Tra le star che non sono passate inosservate in fatto di audacia c'è anche Zoe Kravitz, apparsa super glamour in un lungo tubino di Saint Laurent. Nel momento in cui ha rivolto la schiena ai fotografi, ha rivelato un inserto vedo-non vedo sulle spalle, diventato poi un grosso oblò trasparente sul lato b. Chi tra loro si aggiudica il titolo di più sensuale della serata?

Zoe Kravitz in Saint Laurent