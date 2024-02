I look degli uomini a Sanremo arrivano sul Financial Times: come la moda maschile ha cambiato il Festival Il Financial Times ha dedicato un lungo approfondimento su come i look dei cantanti di Sanremo 2024 abbiano contribuito a cambiare l’idea tradizionale della figura maschile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Marco Mengoni a Sanremo 2024

Il menswear visto sul palco del Festival di Sanremo 2024 è arrivato sulla stampa internazionale. Il Financial Times, quotidiano finanziario britannico ha dedicato un lungo approfondimento all'impatto dei cantanti pop italiani sui canoni tradizionali della moda uomo. L'apertura a uno stile che superi gli stereotipi di genere ha oltrepassato i confini del nostro Paese, colpendo in positivo la stampa internazionale.

Marco Mengoni in Valentino Haute Couture custom made

Il maschio non tossico di Sanremo 2024

Dalle gonne indossate da Marco Mengoni e Mahmood passando per gli outfit gender fluid di Alessandro De Santis dei Santi Francesi, la rivoluzione stilistica sul palco dell'Ariston è piaciuta forse più all'estero che nel nostro Paese. In Italia, infatti, non sono mancate le prese di posizione più conservatrici – come quella del generale Vannacci che ha criticato la scelta di Mengoni di indossare una gonna – dimostrando quanto effettivamente a Sanremo si stesse proponendo un'altra idea di uomo. Ramona Tabita, che ha curato lo styling di Ghali, ha stupito spettatori e addetti ai lavori proponendo look che rispecchiavano il brano e che incarnavano un maschio sicuro di sé in un senso non canonico.

Ghali e Mahmood sul palco dell'Ariston

La stessa Tabita ha dichiarato al Financial Times come i look di Ghali fossero "un'evoluzione, con un uomo che si è liberato dalla mascolinità tossica e ha un altro tipo di mascolinità, non necessariamente gender fluid, che è ancora virile ma più moderna". Insomma, il fenomeno degno di nota è il cambiamento che è avvenuto a Sanremo negli ultimi quattro, cinque anni, nel periodo post Covid, ossia da quando i grandi brand hanno invaso l'Ariston.

Ghali in Loewe a Sanremo

Annachiara Biondi, che ha firmato l'articolo sul FT, ha sottolineato questo mutamento: si è detto addio ai completi sartoriali maschili, tradizionalmente rappresentati nell'immaginario internazionale dagli abiti di Giorgio Armani, per passare a uno stile essenziale ma non classico, o almeno non secondo i termini tradizionali. Dunque Sanremo non si è svecchiato soltanto dal punto di vista musicale, ma anche da quello stilistico, avvicinandosi alle passerelle internazionali. I i cantanti, dunque, sono diventati testimonial di un rinnovamento anche nel menswear internazionali, che tende sempre più a voler allontanare il machismo tossico, abbracciando una figura maschile emotiva e gentile.

Alessandro De Santis deI Santi Francesi