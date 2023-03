I gioielli più preziosi degli Oscar 2023: quanto valgono collane, anelli e bracciali Bracciali pantera, diamanti, platino e perle: sul tappeto rosso degli Oscar le star hanno sfoggiato gioielli da mille e una notte.

A cura di Beatrice Manca

Florence Pugh con un collier Tiffany&Co.

La notte degli Oscar non è solo una passerella per creazioni d'alta moda, ma anche per gioielli rari e unici. Gli abiti che hanno sfilato sul red carpet 2023 erano messi in risalto da collier di diamanti, bracciali pantera e anelli scintillanti. Del resto l'occasione è quella giusta per aprire i forzieri delle Maison e prendere in prestito creazioni uniche di alta gioielleria: ecco quanto valgono i gioielli da Oscar.

I diamanti più belli sul red carpet degli Oscar

Protagonisti assoluti, ovviamente, sono i diamanti. Lady Gaga ha sfilato sul tappeto champagne con un collier Tiffany&Co. degli Archivi della Maison (per poi cantare senza, in jeans e scarpe da ginnastica). Ha completato il look con anelli a bottone (in vendita a 1.450 euro) e un anello tempestato di diamanti, il cui valore sfiora i 20mila euro. Il tocco finale è il bracciale Victoria: ne esistono diverse varianti, ma per avere un'idea del valore basti pensare che il modello tennis disponibile sul sito costa 61mila euro!

Lady Gaga con un collier Tiffany&Co.

Anche l'attrice Florence Pugh ha scelto un collier Tiffany&Co. della collezione Botanica, la cui linea sinuosa è ispirata a un'orchidea. Si tratta di creazioni di Alta Gioielleria di cui non sono disponibili i prezzi. L'attrice ho ha abbinato ad orecchini e anelli Soleste in platino, con pietre in tormalina rosa.

Florence Pugh con collana e orecchini Tiffany&Co.

Ha indossato le creazioni Tiffany&Co anche l'attrice Michelle Williams, che ha indossato collana e bracciale della collezione Tiffany Victoria, abbinato a un anello Tiffany Schlumberger, dal valore di 62mila euro.

Michelle Williams con un collier Tiffany&Co.

Gioielli anche sui capelli per Danai Gurira. L'attrice di Black Panther ha scelto il bracciale Beloved Feather di Messika, abbinato all'anello Diamond Wave e all'anello Toi & Moi. Per completare il suo look ha scelto di indossare la collana Divine Enigma come diadema tra i capelli.

Danai Gurira con gioielli Messika

Gli anelli e i solitari sul red carpet degli Oscar

C'è chi ha scelto di rinunciare al classico collier per puntare su orecchini o anelli con grandi solitari: è il caso di Michelle Yeoh, vincitrice dell'Oscar come migliore attrice, che ha ritirato la statuetta con un diamante di Moussaieff scintillante sulla mano.

Michelle Yeoh con diamanti Moussaieff

Rihanna ha scelto invece dei rari diamanti ‘brown': per il suo ingresso sul red carpet ha sfoggiato orecchini e anello del brand Moussaieff, per poi indossare una parure di diamanti De Beers per la sua esibizione sul palco.

Rihanna con orecchini Moussaieff

I gioielli vintage sul red carpet

Moltissime star hanno sfoggiato abiti vintage sul red carpet, ma i gioielli non sono stati da meno: Elizabeth Olsen, una delle presentatrici della serata, ha scelto orecchini in oro giallo e diamanti di Cartier risalenti al 1990, abbinati a un anello coordinato.

Elizabeth Olsen con orecchini Cartier

L'attrice Zoe Saldana ha completato il look couture di Fendi con una scintillante parure firmata Cartier: ha indossato la collana Arabesque della collezione Pluie de Cartier in oro bianco e diamanti del 2007, abbinata a un anello di perle e diamanti e orecchini coordinati in oro bianco.

Zoe Saldana con gioielli Cartier

Pantere e ‘leoni' sul red carpet degli Oscar

Austin Butler, l'attore protagonista di Elvis, non ha vinto nessuna statuetta, ma vanta comunque un primato di stile sul red carpet. Ha indossato l'abito Saint Laurent con gli iconici gioielli pantera di Cartier. Il bracciale in oro giallo e granati tsavorite è in vendita a 8.800 euro, mentre l'anello vale 7.200 euro.

Austin Butler con anello e bracciale Cartier

Non solo oro e diamanti: Jessica Chastain per esempio ha abbinato all'abito argento di Gucci un collier in oro bianco Lionhead Gucci Alta Gioielleria con tsavoriti e diamanti 80 carati.

L'eleganza minimal delle dive agli Oscar

Non tutte le attrici però hanno scelto pezzi da mille e una notte. Anzi, molte hanno brillato nel segno di un'eleganza discreta e non certo per questo meno luminosa. Halle Berry ha completato il suo look ‘fiorito' con orecchini senza tempo in oro della collezione Iconica Pomellato – dal valore di 3600 euro – abbinati a due anelli a fascia coordinati, dal prezzo di 3.200 euro.

Halle Berry con orecchini Pomellato

Menzione d'onore a parte per la magnifica Andie MacDowell, chic in Saint Laurent con gioielli di diamante firmati Pomellato: il bracciale Sabbia e gli orecchini della collezione Nudo. E se la moda sembra andare verso il minimalismo, i red carpet continuano a farci sognare ad occhi aperti.