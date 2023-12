I 5 migliori podcast di lifestyle, psicologia, moda e beauty del 2023 da riscoprire nel 2024 Nel ricco catalogo dei podcast è difficile orientarsi. Ecco una lista con alcune chicche del 2023 su temi diversi, dalla salute mentale al racconto della vita sessuale al giorno d’oggi, da recuperare nel 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Mentre si cucina, durante le pulizie, in macchina, quando si corre o stretti come sardine sui mezzi pubblici. In tutte queste situazioni ascoltare un podcast può essere l'alleato perfetto per unire il piacere dell'intrattenimento alla solita routine. Negli anni, specialmente dopo il successo (o la rinascita) del genere, il catalogo dei podcast si è ampliato sempre di più, con la conseguenza di rendere più difficile la scelta di quello da ascoltare. Dai quelli mainstream alle chicche nascoste, ecco una piccola lista dei migliori podcast del 2023, disponibili sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Apple o Amazon Music, che se non avete ascoltato dovete assolutamente recuperare nel 2024.

Se domani non torno

Ogni puntata del podcast Se domani non torno di Silvia Boccardi e Camilla Ferrario, prodotto da Will Media, è una presa di coscienza sul tema dei femminicidi. Il titolo riprende le parole dell'attivista peruviana Cristina Torre Cáceres, usate da Elena Cecchetin per ricordare sua sorella Giulia, uccisa l'11 novembre. Era il 2011 quando Cáceres scriveva la poesia, diventata poi virale sui social e ben impressa sugli striscioni delle manifestazioni in piazza, da allora in Italia sono morte più di 2000 donne. Cosa possiamo fare? Cosa è un femminicidio? Quali sono le radici e le conseguenze del patriarcato? A questi interrogativi prova a rispondere il podcast Se domani non torno, grazie a interviste fatte a giornalisti, filosofi, attivisti e ai dati e ai racconti che restituiscono un quadro culturale, sociale e giuridico del fenomeno.

Sailor – Anatomia del corpo attraverso la moda

"Io inizio qualsiasi collezione dalla fine, quando vedo la fine inizio a progettare la collezione e a condividere con gli altri la mia visione. Disegno come se disegnassi dal vero cioè vedendo qualcosa nella testa e portandolo giù sul foglio" è Pierpaolo Piccioli il protagonista del terzo episodio di Sailor un podcast di Storielibere in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana. In ogni episodio le voci delle autrici Maria Luisa Frisa e Chiara Tagliaferri si uniscono a quelle dei direttori e direttrici creativi, costruendo un racconto in cui "cambiare il mondo significa anche cambiarsi d'abito".

È solo sesso

"Dopo aver ascoltato questo podcast la vostra vita sessuale non sarà più la stessa" promette Valeria Montebello nel trailer È solo sesso prodotto da Chora Media. C'è una puntata sul poliamore, una sulla pausa di riflessione e una sulle situationships, argomenti di cui tutti parlano e di cui tutti vogliono sentir parlare. Ecco quindi cosa ascoltare per "immergersi negli orrori del sesso contemporaneo", un prodotto che fa sentire un po' meno soli, un po' più compresi e che con una buona dose di ironia offre interessanti spunti di riflessione.

Lo Psiconauta

Il podcast Lo Psiconauta di Valerio Rosso, medico, psichiatra e psicoterapeuta, ormai arrivato a 579 episodi, è un viaggio in cui le tematiche psicologiche si intrecciano con quelle dell'attualità. Interviste di quasi un'ora o puntate di pochi minuti, non importa quale sia l'argomento, il dott.Rosso adotta un approccio semplice ed efficace, capace di arrivare a tutti gli ascoltatori. Grazie alla menzione di studi clinici o a consigli pratici, Lo Psiconauta regala suggerimenti e opinioni di un'esperto nel campo di salute e benessere mentale.

Bla Bla Blush

Eleonora Tani e Debora Fulli, due grandi amiche unite dalla passione per il make-up che nel podcast Bla Bla Blush prodotta da Show Reel Studios condividono consigli utili sull'universo del beauty. Un tuffo nel mondo del make-up in cui le classiche chiacchiere da amiche si alternano a dritte su come "non truccarsi al primo appuntamento" o come reagire quando si viene accusati di indossare un trucco eccessivo.