Hilary Swank e la gravidanza a 48 anni: “Ho dato speranza alle donne della mia età” Hilary Swank è incinta, a 48 anni aspetta due gemelli dal marito Philip Schneider e non potrebbe essere più felice. Perché si parla della sua gravidanza? Perché sta dando speranza a tutte le donne della sua età che sognano di diventare mamme per la prima volta.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Hilary Swank, la protagonista di Million Dollar Baby, l'iconico film di Clint Eastwood? Nonostante gli anni che passano, continua a essere una delle star più famose di Hollywood. Certo, non finisce spesso sulle prime pagine delle riviste di gossip, ma il suo talento ancora oggi è innegabile. Attualmente è incinta, aspetta due gemelli dal marito Philip Schneider e non potrebbe essere più felice. Lo ha dimostrato agli ultimi Golden Globe, ai quali ha partecipato proprio col compagno, sfilando sul red carpet con un meraviglioso pancione. Per quale motivo si parla della sua gravidanza? È arrivata in un periodo tutt'altro che "tradizionale", ovvero a 48 anni, e sta dando speranza a tutte le donne adulte che sognano di diventare mamme per la prima volta più avanti nella vita.

Il messaggio di speranza di Hilary Swank

Hilary Swank è stata tra le grandi protagoniste dei Golden Globe 2023 e, intervistata sul red carpet, ha spiegato di sentirsi fortunata e felice, ama essere incinta e non è mai stata tanto raggiante. Come se non bastasse, ha fatto riferimento ad alcuni messaggi che sta ricevendo spesso sui social, provenienti dalle over 40 che come lei sognano di diventare mamme in età adulta proprio come lei. Le sue parole sono state: "È bello vedere un sacco di donne sulla quarantina dire, ‘Mi hai dato speranza', perché una volta che credi davvero che qualcosa possa accadere, hai uno schema di pensiero diverso, capisci cosa intendo? Sapete una cosa? Il cielo non ha davvero limiti se ci credi".

Hilary Swank e il marito Philip Schneider

Perché Hilary Swank ha nascosto a lungo la gravidanza

L'attrice dovrebbe partorire il prossimo marzo e ora non può fare a meno di godersi la magia della dolce attesa, mettendo in mostra il pancione ogni volta che può. All'inizio, però, le cose non stavano così, anzi, per tre mesi ha nascosto la gravidanza, così da superare le prime settimane potenzialmente "critiche" senza avere i riflettori puntati addosso. In quel periodo, però, stava anche girando il suo nuovo film e non è stato semplice trovare i più svariati escamotage per evitare le scene più dinamiche, prime tra tutti quelle di jogging. Che soluzione ideò per non destare sospetti? L'attrice dichiarò di essere una corritrice pessima e di aver bisogno di una controfigura.