Helen Mirren porta sul red carpet della Berlinale l’omaggio all’Ucraina: il significato della spilla Helen Mirren ospite della Berlinale 2023 ha sfilato sul red carpet coi colori dell’Ucraina sulla spilla.

A cura di Giusy Dente

Prosegue la Berlinale 2023, la kermesse che quest'anno vede Kristen Stewart nel ruolo di presidente di giuria. La 73esima edizione del Festival è in corso a Berlino dal 16 febbraio e proseguirà fino al 26 febbraio, tra proiezioni e red carpet, in presenza dei principali protagonisti del panorama cinematografico contemporaneo. In occasione della presentazione (fuori concorso) del film Golda ha sfilato sul red carpet anche l'attrice Helen Mirren, che interpreta proprio la prima premier donna israeliana Golda Meir (in carica dal 1969 al 1974). Il film ha riscosso un enorme successo, anche per le sue implicazioni con l'attualità, che la stessa 77enne ha voluto richiamare con un dettaglio del suo look.

Helen Mirren regina del red carpet

Helen Mirren è una vera diva dei red carpet, una donna dotata di un fascino innato e di un'eleganza senza tempo, che l'età anagrafica di certo non ha scalfito. Fa parte di quella generazione di celebrità non ossessionate dal passare del tempo, non impegnate a rincorrere a tutti i costi un'immagine di giovinezza e perfezione del tutto irraggiungibile. La 77enne, in pace col proprio corpo, esibisce fiera i capelli bianchi e le rughe, non camuffa e non inganna: si mostra per ciò che è, senza che questo tolga nulla alla sua bellezza naturale. Se ne frega della tinta, preferendo l'autenticità e continua a essere un'icona di stile coi suoi look, in cui si smentisce mai in quanto a classe, pur continuando ad azzardare con tocchi eccentrici e colorati.

Perché l'attrice ha indossato la spilla giallo-blu alla Berlinale

In occasione della premiere di Golda alla Berlinale 2023, Helen Mirren ha sfoggiato un sofisticato look total black: abito da sera a sirena leggermente drappeggiato e con strascico, arricciatura sulle spalle e sulle maniche lunghe, scollatura ampia e punto vita enfatizzato. Nere anche le scarpe e la pochette di velluto, tutto tono su tono, con punti di luce preziosi donati all'outfit dai gioielli: un paio di maxi orecchini e anelli scintillanti.

Appuntata al lato destro dell'abito, appena sotto la scollatura, l'attrice ha aggiunto una piccola spilla a forma di orso giallo-blu, i colori dell'Ucraina. La scelta non è casuale e ha ovviamente a che fare con la situazione attuale del Paese, che da mesi combatte una durissima guerra con la Russia. Il film Golda parla proprio di conflitti. Innanzitutto il premier israeliano Golden Meir, interpretato da Helen Mirren, è nata proprio a Kiev nel 1988, per poi trasferirsi negli Stati Uniti e poi in Palestina.

In secondo luogo il film si concentra sui terribili 20 giorni della guerra dello Yom Kippur del 1973, quando Siria ed Egitto attaccarono a sorpresa lo stato d'Israele, colto del tutto impreparato. Pochi giorni di conflitto, tantissimi morti. La spilla di Helen Mirren è una versione attuale dell'Orso simbolo della Berlinale, che in segno di solidarietà con l'Ucraina si è tinto dei colori nazionali del Paese attaccato. In questo modo l'attrice ci ricorda che purtroppo la storia si ripete e che anche per questo è fondamentale ricordare.