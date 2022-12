Kristen Stewart presidentessa di giuria al Festival del Cinema di Berlino 2023 L’attrice Kristen Stewart sarà a capo della giuria della Berlinale 2023. Il Festival del Cinema di Berlino è alla sua 73esima edizione.

A cura di Stefania Rocco

Il Festival del Cinema di Berlino ha annunciato, mediante un comunicato ufficiale, che sarà Kristen Stewart a presiedere la giuria dell’edizione 2023 della Berlinale. Volto della 73esima edizione del Festival, l’attrice succede a M. Night Shyamalan, Presidente di giuria dell’edizione 2022.

Il comunicato del Festival del Cinema di Berlino

“Siamo entusiasti che Kristen Stewart abbia accettato di assumersi questo importante compito. È una delle attrici più talentuose e sfaccettate della sua generazione. Da Bella Swan alla Principessa del Galles ha dato vita a personaggi eterni. Giovane, brillante e con un impressionante corpus di opere alle spalle, Kristen Stewart è il ponte perfetto tra gli Stati Uniti e l’Europa”, si legge all’interno del comunicato con il quale i direttori della Berlinale Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian hanno annunciato il ruolo dell’attrice in giuria. Il Festival del Cinema di Berlino comincerà il 16 febbraio 2023 per concludersi il 26 febbraio.

La carriera di Kristen Stewart: da Twilight alla nomination all’Oscar

Tra i talenti più luminosi della scena cinematografica internazionale, a dispetto della giovane età, Kristen Stewart divenne famosa in tutto il mondo con il ruolo di Bella Swan nella saga cinematografica Twilight. Ma è stata una delle sue interpretazioni più recenti, quella della principessa Diana nel film Spencer, a valerle la sua prima nomination all’Oscar. Stewart aveva già debuttato al Festival del Cinema di Berlino nel 2010 con il film Welcome to the Rileys, film indipendente diretto dal regista Jake Scott. Quest’anno, invece, ha partecipato al Festival del Cinema di Cannes per presentare lo sci-fi horror di David Cronenberg, Crimes of the Future. A breve, invece, l’attrice debutterà alla regia con il film La cronologia dell’acqua, una serie a tema paranormale.