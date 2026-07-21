È morta Roberta Novielli, la docente che aveva ideato il Ca’ Foscari Short Film Festival aveva 62 anni

È morta improvvisamente a 62 anni Maria Roberta Novielli, professoressa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e tra le più autorevoli studiose italiane di cinema giapponese. Aveva ideato il Ca’ Foscari Short Film Festival.

È morta improvvisamente a 62 anni Maria Roberta Novielli, docente dell’Università Ca' Foscari di Venezia oltre a essere una delle più importanti studiose italiane di cinema giapponese. Secondo quanto riportato, la professoressa sarebbe stata colta da un malore mentre lavorava alla scrittura del suo nuovo libro.

Novielli era conosciuta nell’ambiente accademico e cinematografico soprattutto per avere ideato il Ca' Foscari Short Film Festival, manifestazione nata nel 2011 e diventata negli anni un punto di riferimento internazionale. Il festival, primo in Europa a essere interamente concepito e organizzato da un’università, aveva dato a centinaia di studenti la possibilità di avvicinarsi al mondo del cinema.

Novielli era una delle massime esperte italiane di cinema e cultura giapponese. Dopo la laurea in Lingue e Letterature Orientali a Ca’ Foscari si era specializzata in Cinema alla Nihon University di Tokyo, per poi dedicarsi alla costruzione di una carriera dedicata principalmente alla ricerca, all’insegnamento e alla promozione degli scambi culturali tra Italia e Giappone. Nel 2019 aveva ricevuto un’onorificenza dal Ministero degli Affari Esteri giapponese proprio per il contributo reso in questo ambito.

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Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dopo la notizia della sua scomparsa. La rettrice dell’Università Ca' Foscari Tiziana Lippiello l’ha ricordata come una docente capace di coinvolgere gli studenti e accompagnarli nella loro crescita umana e professionale anche attraverso il festival da lei ideato. A ricordarla anche la Biennale di Venezia che, in una nota pubblicata sul sito, ha espresso dolore per la sua morte, ricordandola come "una studiosa stimatissima e grande amica della Biennale Cinema". Novielli aveva collaborato attivamente con la Mostra del Cinema e negli ultimi anni aveva presentato i classici del cinema giapponese all’interno della rassegna Classici Fuori Mostra.