Giulia Stabile torna a Tu sì que vales: osa col maxi spacco e le sneakers futuristiche Giulia Stabile è tornata a Tu sì que vales e sui social ha rivelato il look che sfoggerà nella seconda puntata (registrata nelle ultime ore ma trasmessa su Canale 5 in autunno). La ballerina ha osato con un maxi spacco e ha completato il tutto con un paio di sneakers futuristiche.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2022 non è ancora cominciato ma, nonostante ciò, la "macchina televisiva" ha ripreso a pieno ritmo. Negli studi Mediaset di Roma sono partite infatti le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, il talent di Canale 5 che vede Maria De Filippi affiancata da una serie di altri conduttori, da Sabrina Ferilli a Teo Mamuccari. Sul palco verrà riproposta anche la "strana coppia" che ha spopolato lo scorso anno, quella formata da Belén Rodriguez e Giulia Stabile. Ieri si sono tenute le riprese della seconda puntata del programma e sono state proprio queste ultime due ad attirare tutti i riflettori, sfidandosi a colpi di stile tra maxi scollature e spacchi vertiginosi.

La t-shirt degli Hot Wheels di Giulia Stabile

Se da un lato Bélen si è distinta per sensualità col suo minidress arancio durante la seconda puntata di Tu sì que vales, Giulia Stabile è rimasta fedele allo stile casual che da sempre la contraddistingue, anche se ha aggiunto un dettaglio iper femminile. Ha puntato sull'originalità del brand Alessandro Enriquez sfoggiando un look della collezione Autunno/Inverno 2022-23. Ha abbinato una t-shirt nera con l'iconico logo degli Hot Wheels sul petto a una minigonna a fondo rosso decorata con dei gattini bianchi e neri. Si tratta di un modello a portafoglio che, nel momento in cui la ballerina si è seduta, ha messo in risalto le gambe con uno spacco maxi.

Giulia Stabile in Alessandro Enriquez

Quanto costano le sneakers di Giulia a Tu sì que vales

Per completare il tutto la Stabile ha scelto un paio di sneakers tutt'altro che tradizionali: le Run star motion firmate Converse, un modello a stivaletto in bianco e nero con la suola a zig-zag dalla forma futuristica. Quanto costano? Sui siti di moda di lusso vengono vendute a 120 euro e sono disponibili in diverse versioni, da quelle monocromatiche a quelle con la para multicolor. La ballerina ha poi detto temporaneamente addio alle pieghe sciolte, ha tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta, così da mettere in risalto la frangia che sfoggia ormai da diversi mesi. Sebbene sia decisamente più casual e sbarazzina dell'argentina, Giulia è riuscita lo stesso a farle concorrenza col suo nuovo originalissimo look.

Leggi anche Belén Rodriguez torna a Tu Sì Que Vales col minidress arancio dalla maxi scollatura