Giulia Stabile in rosa per la finale di Amici: premia Wax con tailleur e capelli effetto bagnato Giulia Stabile è stata tra le grandi protagoniste della finale di Amici di Maria De Filippi. Oltre a danzare come ballerina professionista, ha anche consegnato il premio Oreo, incantando il pubblico in total pink.

A cura di Valeria Paglionico

Si è conclusa l'edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi: ieri sera è andata in onda la finalissima e a trionfare è stato Mattia Zenzolo, il ballerino latino tornato al talent dopo l'infortunio che lo scorso anno l'aveva costretto a ritirarsi. Ha sconfitto prima Isobel Kinnear e poi Angelina Mango, aggiudicandosi l'ambita coppa e un premio da 150.000 euro. Al di là dei concorrenti in gara, tra i grandi protagonisti della puntata finale del programma c'è stata anche Giulia Stabile. Oltre ad aver danzato come ballerina professionista, ha anche consegnato il Premio Oreo da 20.000 euro in gettoni d'oro. Chi lo ha vinto? Wax, scelto dalla community Oreo sui social.

Giulia Stabile ad Amici, dall'esibizione alla consegna del premio Oreo

Giulia Stabile ha vinto Amici nel 2021 e non sorprende che sui social abbia voluto ricordare il suo trionfo proprio nel giorno della finale. Ha condiviso il video in cui Maria la dichiarava vincitrice e subito dopo ha lasciato intendere che si sentiva non poco emozionata, immedesimandosi nei concorrenti di quest'anno. Come già successo nelle scorse settimane, anche ieri sera è tornata sul palco nei panni di ballerina professionista, danzando accanto alla prima eliminata, l'australiana Isobel. Si è esibita in pantaloni di pelle e top trasparente, mentre a fine puntata ha consegnato il premio Oreo a Wax in versione business woman.

Giulia Stabile in Marella

Il look di Giulia Stabile ad Amici

Giulia ha seguito il trend della moda mannish con un elegante tailleur ma ha declinato la moda in modo originale e vitaminico, puntando tutto sul rosa bubble-gum. Si è affidata al brand Marella, sfoggiando blazer doppiopetto con bottoni dorati e pantaloni dalla linea dritta coordinati. Ha poi completato il tutto con degli accessori a contrasto, dai décolleté col tacco al crop top scollato, tutto in bianco gesso. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e tirati all'indietro, osando con un adorabile effetto bagnato. In quanti si sono emozionati rivedendola sul palco della finale di Amici proprio come due anni fa?

